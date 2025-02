Chile comienza a recuperar la normalidad tras apagón en 14 regiones que duró más de 8 horas

Tras el megacorte eléctrico que afectó a 14 regiones del país, afectando a más del 95% de la población y que duró entre 8 y 12 horas dependiendo del lugar, el presidente Gabriel Boric calificó como “indignante” lo ocurrido, señalando que afectó gravemente a la ciudadanía y la economía. Destacó que se investigarán las responsabilidades y se tomarán medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Pasadas las 21 horas de ayer y utilizando el concepto de “operación no deseada”, el presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, explicó el origen del gran apagón. Según dijo, la falla ocurrió “producto de la desconexión de la línea de 500 kV que viene desde el norte. Consultado por la prensa respecto de qué significa una “operación no deseada”, dijo que se trata de “sistemas electrónicos sofisticados, con computadores, y ese sistema electrónico no operó de la forma en que debió haber operado”.

Sistema eléctrico se comienza a estabilizar y se mantiene suspensión de clases

A las 23:40 el Coordinador Eléctrico Nacional informó que el 100% de los consumos desde la Región de Valparaíso hasta la Isla de Chiloé se encontraban recuperados, con recuperaciones parciales en la zona norte del país. El presidente Gabriel Boric anunció la suspensión de clases para este miércoles que afectará a unos 300 mil estudiantes. Boric aseguró que la medida se mantendrá sin importar la regularización del suministro eléctrico, con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias. El Metro de Santiago informó este miércoles que inició su servicio de forma parcial, ante problemas que persisten tras el apagón. Según reportó el tren subterráneo a primera hora, las líneas 1, 2, 3, 5 y 6 tienen servicio normal. Aunque, pueden existir atrasos en la Línea 2. Mientras en las líneas 4 y 4A aún se trabaja en la estabilización de los sistemas post apagón. Por su parte, EFE aseguró que el Tren Rancagua – Estación Central podría comenzar a operar en el horario de las 6:45.

Cathy Barriga en modo “puerta giratoria”: Corte ordena su regreso a prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso de apelación contra el arresto domiciliario total de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, y ordenó su retorno a prisión preventiva en el marco de la investigación por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos. La imputada había salido en silencio del penal capitalino el pasado 17 de febrero, pero el tribunal de alzada consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad pública debido a la gravedad de los delitos investigados. El abogado querellante, José Pedro Silva, presentó argumentos que respaldaron el regreso de Barriga a prisión preventiva, destacando la ausencia de nuevos antecedentes y anunciando su participación en la audiencia de formalización del 15 de abril, donde se expondrán nuevos delitos. Barriga ha enfrentado una serie de decisiones judiciales desde su reformalización en septiembre de 2024, incluyendo un breve periodo de arresto domiciliario total que ahora ha sido revocado nuevamente.

Organizaciones rechazan decisión del SEA sobre proyecto INNA de AES Andes

El Servicio de Evaluación Ambiental decidió no poner término anticipado al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto INNA de AES Andes, lo que generó críticas de organizaciones científicas y ambientales. La iniciativa, que contempla una inversión de US$10.000 millones para la producción de hidrógeno y amoníaco verde en Taltal, enfrenta cuestionamientos por su impacto ambiental y su cercanía a observatorios astronómicos. Desde Cielos de Chile lamentaron la decisión, señalando que el término anticipado habría permitido reformular el proyecto con mayor claridad.

Escalona le mete presión a Bachelet: “Le hemos pedido que reconsidere su posición”

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, reveló que la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, pidió en enero a Michelle Bachelet reconsiderar su decisión de no postularse a la presidencia. Según Escalona, la exmandataria es vista como la única figura capaz de competir con Evelyn Matthei en una contienda abierta. Explicó que el PS reconoce la decisión inicial de Bachelet, pero insiste en que el escenario político ha cambiado y se requiere una candidatura sólida.

Corte rechaza recurso que cuestionaba dictamen sobre “confianza legítima” de funcionarios públicos

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección que cuestionaba el dictamen de la contralora Dorothy Pérez sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos. El tribunal determinó que la Contraloría actuó conforme a la ley al emitir el dictamen, indicando que se abstendría de pronunciarse en casos relacionados con dicha confianza, y que los empleados públicos deberán acudir a los tribunales para defender sus derechos en este ámbito. La acción judicial había sido presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, que alegaba vulneración de derechos.