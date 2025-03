Paulina Astroza: “La propuesta de Trump es darle todo al agresor, darle todo a Rusia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó el pasado viernes un tenso intercambio con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en el Despacho Oval de la Casa Blanca: le advirtió que no está en posición de imponer condiciones y le acusó de “jugar” con la Tercera Guerra Mundial.

Trump y Zelenski llevaban 30 minutos haciendo declaraciones ante la prensa, sentados uno junto al otro en el Despacho Oval, cuando estalló la tensión en un momento en el que intervino el vicepresidente J.D. Vance, que estaba en un sillón a la izquierda del mandatario estadounidense. “Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses“, dijo Vance a Zelenski.

Vance continuó cuestionando al líder ucraniano sobre los problemas de Ucrania para reclutar suficientes soldados y le reprochó que cada vez que recibe a un líder extranjero en su país lo haga en un “tour propagandístico”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto ruso-ucraniano con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza.

“Yo tengo varios contactos que han trabajado desde hace décadas como corresponsales en la Casa Blanca, y varios de ellos me escribían y me decían que nunca, en los años que llevaban (…) nunca jamás habían vistouna situación como la que se vio ese día“, lamentó Astroza, quien advierte que la estrategia de Washington pasará a los manuales de historia por lo insólito de su naturaleza.

Por lo mismo, advirtió que el despliegue de Vance y Trump resultó en una “humillación” tanto para Zelenski y Ucrania como para Estados Unidos.

“La puesta en escena, que fue realmente patética, burda, que ha sido criticada incluso por los sectores más duros de los republicanos que trabajaron con Donald Trump en el primer gobierno. Las declaraciones de John Bolton, que fue su asesor de Seguridad Nacional, fueron clarísimas, cuestionando el rol de mediador o de negociador por parte de Trump, porque la propuesta de paz que está proponiendo Trump es darle todo a Rusia“.

En virtud de lo último, explicó la estrategia de Trump: “darle todo” a la nación agresora a costa de la agredida.

Un puente ártico

La inspiración del mandatario estadounidense de establecer relaciones históricas con Rusia no son nuevas para Trump.

“Recordemos que cuando gana Donald Trump en 2016 a Hillary Clinton, hubo acusaciones de hackeo y de intervención rusa en favor de Trump. Hubo investigaciones en las cuales varios medios estuvieron reporteando, donde sereconoce que hubo contactos, incluso desde la torre Trump, con rusos”, recordó la académica.

“Pero eso, finalmente, como termina ganando Donald Trump, finalmente no siguió más allá. Hay también una… No sé si sospecha o cuánto hay ya de investigación que no se ha sacado tanto a la luz pública, pero algunos medios lo han hecho, de negocios que ha tenido Donald Trump, de préstamos y de otro tipo de vinculaciones en el pasado de Donald Trump como empresario con Rusia y, particularmente, con Putin“, recuerda.

A esto se suma la posición expuesta por uno de los hombres fuertes en la administración Trump, Elon Musk, quien se mostró a favor de sacar a Estados Unidos tanto de la OTAN como de la ONU.

“Entonces, lo primero desde que asume Trump: hay un viraje en 180° de la política exterior de los Estados Unidos. Antes, con Biden, con Obama y hacia atrás,obviamente, y cuando ya empezó la intervención rusa, que no partió hace tres años, la intervención rusa partió hace once años en Ucrania, con el Euromaidán y con la anexión de Crimea, y después vino lo que ocurrió en el Donbás, y después ya llegamos a lo que fue la intervención terrestre, armada, del 24 de febrero, donde ya se han cumplido tres años”.