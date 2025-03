Lagos Weber (PPD) tras críticas a Carolina Tohá por manejo en seguridad: “Se echó al hombro el tema”

Tras transparentar sus intenciones presidenciales la semana pasada, Carolina Tohá fue blanco de críticas de los otros aspirantes a La Moneda por los resultados a su haber en materia de seguridad como Ministra del Interior.

“Las prioridades de los chilenos hoy día están muy marcadas por el fracaso que ha significado el manejo en seguridad del Gobierno y en el manejo de la inmigración ilegal”, afirmó la semana pasada el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards.

Línea similar a la adoptada por quien fuera su correligionario y carta presidencial de Republicanos, José Antonio Kast. “El Gobierno de Gabriel Boric pasará a la historia por su incapacidad total para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Hoy Chile es más violento e inseguro que hace cuatro años, y el símbolo de ese fracaso tiene nombre y apellido: Carolina Tohá”, afirmó.

En tanto, el diputado Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), indicó que “la pobre Carolina Tohá ha estado nadando con bolas de cañón amarradas a los pies, porque tiene un ministerio del Interior con muchos funcionarios que no comparten su visión en materia de seguridad, de Estado, etc.”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien asegura que la exministra del Interior “se echó al hombro el tema de seguridad”.

“Lo que no va a ocurrir es que digan que este Gobierno ha mirado para el techo, que este Gobierno no se ocupaba el tema de seguridad. El Gobierno cambió completamente su agenda, completamente por el tema de seguridad. Y algunos han tenido que comerse sus palabras y sus principios, sus cosas, porque este es un tema prioritario. Y en esto, el Gobierno del presidente Gabriel Boric, comenzando por el presidente y la exministra Tohá, quiero decirlo: se echaron al hombro este tema. La ex ministra no escabulló nada en esta materia”, afirmó Lagos Weber.

En esa línea, apuntó en contra de la oposición por sus críticas y sus anterior propuestas en la materia. “Sabemos que hay soluciones de corto plazo, y todos tienen perfectamente en la parte de atrás de la cabeza, cuando alguien decía ‘se acabó la puerta giratoria, se le acabó la fiesta a los delincuentes’. Todas frases para el bronce, bonita, que cuando fueron gobierno dos veces“.

“La cosa no es simple, y ya sabemos los chilenos y las chilenas, yo me incorporo en eso, de que las soluciones no son de un día para otro, no son en veinticuatro horas, eso no existe. No existe en la vida, ni en la familia, ni en las pegas, ni en los clubes de barrio, ni en la junta de vecinos, ni con los amigos, nada de un día para otro“.

Por lo mismo, también advirtió contra las propuestas en la materia de los actuales candidatos de la oposición, sobre todas aquellas que realzan las políticas adoptadas en países como El Salvador. “No basta con decir que voy a poner una cárcel en el desierto. Qué es eso, ¿cómo se hace eso?”.

“La pregunta es: ¿en qué consiste la política del shock? ¿Va a llegar usted a un barrio en Valparaíso en la región de Valparaíso? ¿Y a todos los jóvenes los va a meter presos y después les va a preguntar, como se hace en El Salvador?”.

Por lo mismo, se encuentra afín a la línea expresada por analistas como Eugenio Tironi, quien aseguró que en política a veces debilidades pueden ser fortalezas. Tal sería el caso de Tohá, a cargo hasta hace poco del ministerio encargado con la seguridad pública.

En esa línea se preguntó: a la hora de las presidenciales a definirse en noviembre, ¿qué partido tomarán los votantes?.

“¿Con quienes tienen frases rimbombantes, con quienes tienen propuestas que no están probadas? ¿O aquella persona que se ha echado al hombro literalmente la seguridad, mantuvo la vista en la delincuencia, puso la cara, estuvo ahí con los carabineros?”.

“Yo prefiero a esa persona que ha estado en eso y creo que muchos chilenos lo van a reconocer así”, sentenció.

El legado fiscal del Gobierno

El senador también comentó el legado fiscal y económico que comienza a preparar el Gobierno. Al respecto, Lagos Weber aseguró que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “no ha rehuido el tema“, haciendo ajustes constantes para ir convergiendo a la meta de balance estructural.

“¿Qué es lo que veo yo? Un Gobierno que, en vez de decir ‘año eleccionario, tiro la casa por la ventana, aumento la deuda’? Al contrario, veo un Gobierno que se lo toma en serio. Lo que no podemos hacer, es generarle al Gobierno que viene, o los gobiernos que vengan, una situación que está delicada. Que no es grave, porque, porque comparado con otros países nos va bien… pero nosotros, a mí, no solamente me gusta compararme con otros, me gusta ver qué más podemos hacer internamente”.

En cualquier caso, reconoció que el déficit fiscal sí será un tema. “Tal vez hay capacidad de cortar algunos programas, etcétera, o hacer otro tipo de recortes. Pero yo tendría cuidado de pegarle muy fuerte el recorte en inversión porque eso te arregla la cuenta fiscal a corto plazo, seguramente, pero te puede generar un tema potencial al mediano plazo en el tema de crecimiento“.