Primer vuelo de expulsión de J.A. Kast contempla a 40 extranjeros y divide opiniones en el Congreso

Para este jueves está agendado el primer vuelo de expulsión de extranjeros irregulares bajo la administración de José Antonio Kast: 40 personas abandonarán el país, acompañados cada uno por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) y con detenciones en Bolivia, Ecuador y Colombia.

Según consigna Radio Bio Bío, las expulsiones corresponden a 25 acciones administrativas, con las 15 restantes a expulsiones judiciales. Desglosados por nacionalidad, los expulsados corresponden 19 colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos.

Entre los delitos que justifican la expulsión de los sujetos se cuentan diez ingresos al país por pasos no habilitados, diez receptaciones de vehículos motorizados, ocho por tráfico de drogas, cuatro por robo con violencia y dos por lesiones menos graves o amenazas. Los últimos seis registran cargos por daños simples o lesiones leves, porte ilegal de armas y munición, residencia irregular y lesiones graves, robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo con sorpresa.

Los sujetos ―algunos de ellos ya detenidos en operativos por parte de la PDI en días previos y a resguardo en el cuartel de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) en Santiago, mientras que otros se encuentran encarcelados en distintos recintos penitenciarios― serán recogidos esta noche para ser trasladados hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Pudahuel. Ahí permanecerán hasta las 7:30 de la mañana del jueves, hora programada para el despegue desde Santiago.

La primera parada del vuelo será en Iquique, donde sumarán a los últimos expulsados antes de salir del país. A las 11:30, el grupo continuará el vuelo hasta Santa Cruz, Bolivia, para entregar a 12 ciudadanos del país. Posteriormente, el avión despegará hacia Quito, Ecuador, para dejar a 9 expulsados. A las 20:25 continuará el vuelo hacia Colombia, aterrizando en Bogotá donde se completará el procedimiento con la entrega de 19 ciudadanos de ese país.

Congreso dividido

En un ambiente tensionado y en alerta por el ingreso de la reforma de “reconstrucción nacional” del Gobierno, las reacciones al anuncio también fueron divididas: desde el oficialismo y sectores afines celebran el operativo, mientras que en la oposición lo califican como “una burla”.

“El mensaje para quienes entraron de forma irregular y han cometido delitos es claro, y es que la fiesta en la frontera se acabó. Valoro que el Gobierno comience a materializar sus promesas, porque la seguridad de los chilenos parte por recuperar el control total de quienes cruzan nuestros límites. No más impunidad: quien no respeta nuestras normas, debe abandonar el país“, anotó el diputado Álvaro Carter (PRep), quien calificó la medida como una prueba de un “cambio real” en materia de seguridad.

Su compañera de bancada, Javiera Rodríguez, se sumó a sus palabras, asegurando que el vuelo “es la señal de que el Gobierno está cumpliendo y eso es justamente lo que los chilenos esperaban”.

“Por mucho tiempo nuestras fronteras fueron tierra de nadie y hoy por fin alguien se está haciendo cargo. Este avión lleno de personas que no respetaron nuestra ley es la prueba de quien entra a la mala se va”, agregó.

El diputado Erich Grohs (PNL), en tanto, celebró la medida en cuanto pondría un fin una “desidia” estatal. “El Gobierno da una señal potente: en Chile se cumple la ley y punto. No vamos a permitir que la irregularidad sea el estándar. Este operativo marca el inicio de una etapa donde la soberanía y la seguridad pública están por sobre cualquier ideología. Es el fin de la fiesta para la migración descontrolada”.

El principal matiz en el sector lo puso el diputado Mauro González (RN), quien no obstante valoró el anuncio, también expresó su deseo de que “además sea permanente y continuo, idealmente dos o tres veces al mes, para generar un efecto real en el control de fronteras”,

Posturas polarmente opuestas a las expresadas en la oposición. “La única promesa que ha cumplido el presidente de la República ha sido hacerse el examen de pelo contra las drogas. La verdad es que este vuelo en particular no solo es insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior“, expresó el diputado Jaime Bassa (FA), extendiendo las críticas a la zanja fronteriza.

“La zanja, 30 kilómetros al año, es una burla. La expulsión de inmigrantes es una burla. Lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, que ni siquiera asiste al Senado, me parece también una burla a la ciudadanía (…) “El Gobierno no está cumpliendo con sus promesas”, sentenció.

La relación tiempo/efectividad de la medida también fue puesta en entredicho por la diputada Lorena Fries (FA): “Con ese patrón de expulsión, vamos a necesitar 23 años (…) La verdad se muestra la incoherencia y la poca factibilidad que tienen las medidas adoptadas o que pretende adoptar Kast y que las planteó en su campaña”.