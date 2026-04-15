Renato, el Breve: Münster renuncia a la seremi de Cultura a 24 horas de asumir

A 24 horas de asumir, el actor Renato Münster renunció este miércoles a su designación como secretario regional ministerial de Cultura de la Región Metropolitana, oficializada ayer.

“Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi para el que fui designado”, expresó Münster en sus redes sociales.

Amigas y amigos Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi @Culturas_RM, para el que fui designado. Agradezco sinceramente al Presidente de la República, @PresidenteKast y al ministro @Min_Undurraga por la confianza depositada para… — Renato Munster (@RenatoMunster) April 15, 2026



“Agradezco sinceramente al Presidente de la República y al ministro Undurraga por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante. También al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector”, expresó.

“A pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando. Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país. Por último, doy las gracias por todas las inmensas muestras de cariño que he recibido transversalmente”, concluyó.

Münster había reemplazado al abogado evangélico Gustavo Baehr, criticado por carecer de experiencia en el cargo.

Te podría interesar:

Respuesta de ministro

Además, el ministro Francisco Undurraga lamentó la situación.

“Agradezco a Renato Münster por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos que tengas una pronta solución para trabajar en equipo”, expresó.

Agradezco a @RenatoMunster por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos que tengas una pronta solución para trabajar en equipo. — Francisco Undurraga (@Min_Undurraga) April 15, 2026

Críticas previas

Münster había realizado duras críticas al gobierno del ex Presidente Gabriel Boric.

En marzo pasado, en los últimos días de la administración del Presidente Gabriel, calificó en sus redes sociales su gobierno como “el peor desde la recuperación de la democracia”.

Sin embargo, anteriormente también había sido crítico del ahora Presidente Kast, como reseñó el diario La Cuarta.

En octubre de 2017, escribió: “Kast y su postura medieval respecto a diversos temas, habla de una derecha extrema muy lejos de la realidad de nuestro país”. Este tuit fue borrado.

Ya en noviembre del mismo año, volvió a arremeter contra el actual Mandatario: “Kast como Artés viven en mundos paralelos. Fanatismo extremo de ambos lados.100% Estado y 100% Iglesia. Vamos descartando candidatos”. También lo eliminó.