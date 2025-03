Harboe y criminalidad actual: “Se rompió proporcionalidad entre el bien obtenido y el daño cometido”

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien distingue en la criminalidad actual tres configuraciones de bandas.

“Uno son las bandas barriales o clanes familiares que están arraigados en ciertos barrios o zonas, digamos, de las regiones, de las ciudades. Después tenemos bandas nacionales coordinadas con bandas internacionales, que son bandas que operan en todo el territorio o que tienen células en diferentes lugares y que tienen coordinación con algunas bandas criminales internacionales, sea de lanzas o de otra naturaleza”.

“Y después tenemos el crimen organizado transnacional, que son bandas internacionales que han llegado a Chile, han cooptado ciertos territorios, han sometido a sus eventuales adversarios económicos, del delito, y han también utilizado ciertas bandas criminales locales para masificar sus acciones”.

Respecto de las dos primeras, Harboe señaló que continúan “enlatadas” históricamente en sus territorios. “Ahí uno empieza a observar, por ejemplo, eso explica el aumento exponencial que ha tenido de un 98% en los últimos dos años”, aseguró.

“Estamos en un proceso ya de consolidación donde ellos ya han tomado control de ciertos territorios, por ejemplo, de ciertas zonas rurales donde se han ido asentando porque hay menos presencia de Carabineros, menos inteligencia, hay mayor facilidad para esconder los productos del delito, etc. Y se puede pagar en efectivo muchas veces en otros lugares”.

Y en ese proceso de consolidación también se reporta un fenómeno de recrudecimiento en la propia actividad criminal, aseguró el exsubsecretario del Interior, lo cual quedaría en evidencia con casos como el acontecido en la comuna de Graneros, en donde un matrimonio fue asesinado a tiros en su hogar.

“Aquí tenemos dos situaciones”, aseguró: “la primera es que puede ocurrir que sea una banda ya más bien avezada, que le da lo mismo el riesgo y por tanto prefiere no dejar testigos y matarlos. Y eso sería excepcional en Chile”.

“Pero el segundo punto, que sí es más común lamentablemente, es que desde que partió o medió la presencia de la droga, se rompió la proporcionalidad entre el bien obtenido y el daño cometido“, afirmó Harboe, quien ejemplificó: “A día de hoy, por cinco mil pesos, por diez mil pesos, por un celular pueden matar a una persona porque no hay proporción. De hecho, probablemente las cifras de temor, que son las más altas de los últimos diez años en Chile, responden a que ya no sabemos si, aún no resistiéndonos a un asalto, podemos ser asesinados”.

En ese marco, también aseguró que el actual Gobierno tiene un grado de responsabilidad, pero no tanto por su gestión de la crisis sino que por sus acciones previas a asumir: “El debilitamiento de Carabineros cuando la vocera (Camila Vallejo), el Presidente Boric y muchos otros planteaban que había que refundar Carabineros; cuando en el proceso constituyente no se mencionaba la palabra Carabineros en investigaciones. Como dijo un día por ahí un constituyente, no son dignos de estar en la Constitución“.

“Entonces se debilitó mucho la fuerza pública. Adicionalmente, la reivindicación de la violencia (…) Las funas de Giorgio Jackson, de (Constanza) Schönhaut, de todo este mundo eran enormes porque generaron un escenario de validación de la violencia como herramienta política. Eso creo que ahí está la principal responsabilidad”.

Del resultado de todo lo anterior le tocaría dar cuenta a la exministra del Interior y actual candidata presidencial, Carolina Tohá.

“Porque, con todo respeto pero más allá de los legítimos esfuerzos, los resultados fueron malos. ¿En qué sentido? O sea, Chile hoy día tiene la mayor tasa de temor de los últimos diez años (…) El delito de extorsión ha aumentado el 98%. La tasa de homicidios pasó de 4,7 a 6,3. Es cierto que se estabilizó, pero ―y como diría Julio Martínez― no nos estabilizamos en la parte alta de la tabla“.