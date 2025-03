Senapred mantiene Alerta Roja en comunas de la Araucanía por incendios forestales

El último reporte del Senapred de esta madrugada indica que se mantiene la alerta roja para las comunas de Gorbea, Traiguen y Padre las Casas en la región de la Araucanía, así como también anoche se decretó la alerta roja en la región del Bío Bío a las comunas de Santa Juana, Tucapel, Tirúa y Mulchen. Las comunas de Antuco y Traiguén anunciaron la suspensión de clases para este lunes 24 de marzo. En Antuco, la decisión se tomó debido al pronóstico de intensos vientos y daños en los establecimientos, en coordinación con la Seremi de Educación. En Traiguén, el departamento de educación municipal tomó la medida por la rápida propagación del incendio, mientras que en Santa Juana se suspendieron clases en algunas escuelas por el incendio en la zona. En Traiguén, La Araucanía, hasta el último reporte del Senadpred de esta madrugada se registraban 8 viviendas destruidas y 1 centro educacional, el Liceo Providencia, con daños en evaluación. En tanto, se reportan 2 Carabineros lesionados, quienes fueron derivados al Hospital de Traiguén. Por otra parte, se habilitaron 3 albergues.

Tohá admite que una primaria con Jadue le incomoda: “Sería un problema para todo el sector”

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, descartó este domingo compartir una eventual primaria del sector con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), si él no cambia de postura respecto a Venezuela. En conversación en el programa Estado Nacional de TVN dijo que, si bien el Partido Comunista aún no ha tomado una definición respecto a quién será su abanderado, si fuera el exjefe comunal, en su caso no le acomodaría y, por lo tanto, tendría que existir una discusión en el sector. De hecho, remarcó que esta situación no es un conflicto que solo le afecta a ella, sino más bien “a todo el sector”.

Cadem: En escenario de primera vuelta, Tohá queda a 5 puntos de Matthei

En la última encuesta Plaza Pública Cadem, la candidata presidencial del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, logró un 22% de preferencias, quedando a solo cinco puntos de Evelyn Matthei de Chile Vamos. La medición, que consultó a 709 personas, incluyó otros posibles candidatos en una primera vuelta, donde se destacan Matthei con un 27%, José Antonio Kast con un 14%, Johannes Kayser con un 13%, entre otros. Respecto de la medición habitual de menciones espontáneas que hace Cadem, Matthei, con un 20%, seguida de Kayser (11%), Kast (10%), Tohá (8%) y Michelle Bachelet (5%). Por otro lado, la aprobación del presidente Boric subió a un 32%, mientras que un 79% conoce la filtración de los chats de Karol Cariola con Irací Hassler, donde un 54% consideró mal la filtración y un 66% atribuyó intencionalidad política, aunque el 52% está de acuerdo con que los medios publiquen conversaciones privadas de figuras públicas.

Comisión investigadora por caso Monsalve vota informe final

A las 12 del día, la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la reacción de La Moneda por el caso Monsalve votará los informes finales de su trabajo. Se estima que la oposición solo necesita un voto para sumar los siete que requiere para que sean aprobadas sus conclusiones, en las que cuestionan el rol del Presidente Boric y la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá.

A las 9:30 se revisan las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue

A las 9.30 horas en el tercer juzgado de garantía de Santiago está programada una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre el exalcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, tras ser formalizado por fraude al Fisco, estafa y cohecho en el marco del caso farmacias populares. En septiembre pasado el edil logró salir de prisión preventiva, sin embargo, se mantiene bajo arresto domiciliario total y su apuesta ahora en conseguir que el tribunal acceda a dejarlo solo con arresto domiciliario nocturno y firma quincenal. Esta solicitud de modificación de la cautelar se da a poco más de una semana de que el 3 de abril venza el plazo de la investigación.

Carney convoca elecciones anticipadas en Canadá para el 28 de abril

El primer ministro canadiense, Mark Carney, convocó elecciones anticipadas para el 28 de abril, apenas un mes después de asumir el cargo tras la dimisión de Justin Trudeau. Esta decisión busca obtener un mandato sólido para enfrentar las crecientes tensiones con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha impuesto aranceles y ha sugerido anexar Canadá como el estado 51. Las encuestas actuales favorecen al Partido Liberal de Carney, con una intención de voto del 37,5%.