Al Pan Pan: Carlos Basso y Andrés Celis (RN) sobre presencia de la mafia albanesa en Chile y más

En una nueva edición de Al Pan Pan, conducida por Mirna Schindler, el periodista y editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso, presentó parte de su trabajo en torno al crimen organizado en Chile, abordando casos recientes y antecedentes publicados en distintos reportajes.

Entre ellos, la historia de un exagente de inteligencia albanés condenado por tráfico de cocaína en el país; el uso de la frase “Vas a misionar” como código de la banda Los Gallegos para ordenar un asesinato; el archivo de la causa por el homicidio de un prestamista del barrio Meiggs ocurrido en 2018, que dejó a dos sicarios prófugos; y el operativo de la PDI que desbarató una estructura criminal china que controlaba departamentos en ese mismo sector.

En el segundo bloque, el diputado de RN por la Región de Valparaíso, Andrés Celis, abordó el debate interno de Chile Vamos sobre si la coalición debe competir en primera vuelta con Evelyn Matthei o José Antonio Kast. Planteó que, pensando en una lista parlamentaria única, si el abanderado republicano “está mejor aspectado” que Matthei, “debiera ser el candidato del sector”. Respecto de la alcaldesa de Providencia, señaló que “el cuarto lugar (en algunas encuestas) refleja que las cosas se están haciendo muy mal”.