ClicAM: CFA alerta déficit, Kast blinda a sus ministros y Lavín León complica su defensa

Poduje admite críticas por su estilo, pero defiende el fondo de su gestión

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, admitió que puede mejorar las formas con que conduce su cartera tras reunirse con el presidente José Antonio Kast en La Moneda, en medio de cuestionamientos políticos por su estilo. Aun así, descartó que la cita haya sido un tirón de orejas y sostuvo que no se habló de un cambio de tono, sino de prioridades de trabajo y coordinación de equipo. Poduje vinculó su manera de actuar al contacto con familias damnificadas y personas que esperan vivienda, y además negó un recorte de fondo en la reconstrucción de Viña, al asegurar que solo existe un ajuste menor que no afecta el presupuesto de este año.

CFA respalda foco procrecimiento de la Ley Miscelánea, pero alerta déficit hasta 2031

El Consejo Fiscal Autónomo valoró que la Ley Miscelánea del Gobierno ponga el foco en crecimiento y eficiencia del gasto, pero advirtió que su efecto sobre las cuentas públicas seguirá siendo deficitario al menos hasta 2031. Según expuso ante la Comisión de Hacienda, las compensaciones previstas no cubren la merma de ingresos y existe un descalce entre costos inmediatos y beneficios futuros, que además son graduales e inciertos. El CFA alertó riesgos en la rebaja del impuesto corporativo, el crédito al empleo y la exención del IVA a viviendas, y pidió reforzar medidas para acercarse a una mayor neutralidad fiscal.

Kast promete responder al CFA y ordena “armonizar” diferencias en su gabinete

José Antonio Kast aseguró que el Gobierno responderá a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el Plan de Reconstrucción y afirmó que el ministro de Hacienda irá contestando cada una de las inquietudes planteadas. En una actividad en Los Lagos, el Mandatario defendió el respeto de su administración por la institucionalidad y, además, abordó las diferencias internas en su gabinete. Recalcó que todos sus ministros cuentan con su respaldo, sostuvo que esas miradas pueden enriquecer la gestión y dijo que pidió “armonizarlas” para avanzar en un trabajo de equipo.

Fiscalía pide prisión preventiva para Lavín y endurece su formalización

En la segunda jornada de formalización de Joaquín Lavín León, la Fiscalía Oriente pidió prisión preventiva para el exdiputado y para su exasesor Arnaldo Domínguez, al sostener que su libertad representa un peligro para la sociedad y para el avance de la investigación. El Ministerio Público le imputa fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación, y afirmó que solo por una de las aristas el perjuicio llega al menos a $130 millones. La audiencia también dejó un revés para la defensa, luego de que el tribunal rechazara excluir a la Municipalidad de Maipú como querellante.

Caso Sartor salpica a Azul Azul: gerentes apuntan a Clark por inversiones

Dos altos ejecutivos de Azul Azul declararon ante la Fiscalía que la concesionaria invirtió recursos propios en fondos Sartor por instrucción de Michael Clark, en una operación que el gerente general, José Ignacio Asenjo, comparó con un “money market” y que movía montos cercanos a $300 millones por períodos breves. Asenjo dijo que tuvo reparos, pero no los expresó formalmente. La investigación busca establecer si recursos de Sartor AGF fueron usados para financiar la compra y control de la sociedad que administra a Universidad de Chile, mientras el caso ya generaba inquietud interna en el club.

Gobierno deberá pagar $6.274 millones por frenar segunda etapa del GAM

El Gobierno reconoció que deberá desembolsar $6.274 millones por poner término anticipado al contrato de la segunda etapa del GAM, en una decisión que vuelve a abrir el debate por el costo fiscal de paralizar obras ya adjudicadas. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, detalló en el Senado que el monto incluye $720 millones por indemnización, $709 millones por estados de pago pendientes y $4.800 millones por cancelación del contrato. El MOP atribuyó la decisión a un problema de financiamiento y ahora evalúa retomar el proyecto bajo un esquema de concesión.

Montes niega sobreprecios en compra de terrenos y acusa mala lectura del informe de Contraloría

El exministro de Vivienda, Carlos Montes, salió a defender la política de gestión de suelo aplicada entre 2022 y 2026 y rechazó que el informe de Contraloría haya detectado sobreprecios o perjuicio fiscal en la compra de terrenos. Sostuvo que el documento solo formula observaciones administrativas y de gestión, sin remitir antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado. Además, afirmó que las adquisiciones se hicieron con tasaciones vigentes del Serviu y defendió la compra de suelo mejor ubicado, por su mayor rentabilidad social y menor costo a largo plazo.

Denuncian que Adorni pagó US$245 mil en efectivo por obras en casa no declarada

Manuel Adorni, jefe de Gabinete argentino y mano derecha de Javier Milei, quedó bajo nueva presión judicial luego de que un constructor declarara ante la fiscalía haber recibido US$245 mil en efectivo por refacciones en una casa de 400 metros cuadrados que el funcionario no había declarado hasta que estalló la investigación por enriquecimiento ilícito. La pesquisa también apunta a la compra de otro departamento y a viajes familiares al exterior que, según la causa, no calzan con sus ingresos y ahorros informados. Adorni evitó responder este lunes sobre sus bienes y ya había negado haber cometido delitos.