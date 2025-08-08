Los 3 episodios imperdibles de Punto por Punto que destapan poder, crimen y corrupción
Desde las mafias que controlan Meiggs, pasando por la guerra de la desinformación electoral, hasta los audios secretos del “caso Lexus”: seleccionamos tres capítulos de Punto por Punto, con Paulina de Allende-Salazar, que revelan las tramas ocultas que mueven al país.
Punto por Punto, el programa de investigación de Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación de El Mostrador, ha destapado en las últimas semanas tres historias que marcan la agenda nacional.
En “El Rey de Meiggs y los brazos del crimen organizado”, la periodista expone las redes mafiosas que controlan el histórico barrio comercial, desde el tráfico de armas y drogas hasta las apuestas ilegales, revelando cómo el asesinato de un prestamista destapó una compleja estructura criminal.
En “Información tóxica: las campañas para desinformar en periodo electoral”, el foco está en la batalla digital que definirá las presidenciales. Bots, trolls y campañas sucias inundan redes sociales para manipular percepciones, en una guerra comunicacional que no conoce fronteras ideológicas.
Finalmente, “Escándalo Lexus: audios inéditos revelan que Corte Suprema buscó ocultar información” presenta pruebas que apuntan a que el expresidente del máximo tribunal intentó silenciar discusiones sobre la polémica compra de 22 autos de lujo, poniendo en entredicho la transparencia judicial.
Tres capítulos que no solo informan: incomodan, cuestionan y obligan a mirar de frente las zonas oscuras del poder en Chile. Puedes revisarlos a continuación.