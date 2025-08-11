A 10 días de la tragedia codelco reanuda operaciones en tres sectores de El Teniente

Codelco reanuda operaciones en tres sectores de El Teniente

Codelco reanudó operaciones en tres sectores de El Teniente no afectados por la tragedia del 31 de julio, que dejó seis mineros muertos, tras autorización de Sernageomin y la Dirección del Trabajo. El plan incluye jornadas de reflexión, refuerzo de seguridad y comunicación, y coordinación con sindicatos y empresas. Planta y Fundición también retomaron funciones, sumando 2.480 trabajadores. Se rindió homenaje a las víctimas y continúa la asistencia a familias e investigaciones internas y externas.

Organización Demócrata Cristiana de América suspende a DC por apoyo a Jara

La ODCA suspendió temporalmente a la Democracia Cristiana de Chile por apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), acusando incumplimiento de los principios del humanismo cristiano y ruptura con su legado democrático. La organización criticó las afinidades del PC con regímenes autoritarios y advirtió que el respaldo socava su credibilidad. La suspensión regirá hasta las próximas elecciones presidenciales, como señal contra alianzas con proyectos que legitimen prácticas autoritarias en América Latina.

Matthei ante Evopoli: “Vamos a pasar a segunda vuelta, vamos a ganar”

Evelyn Matthei (UDI) participó en el Consejo General de Evópoli, que le entregó propuestas programáticas y ratificó su respaldo presidencial. Criticó a quienes “dicen no a todo” y defendió el diálogo como vía para resolver problemas. Prometió combatir delincuencia, crimen organizado, comercio ilegal e inmigración irregular, crear 800 mil empleos y aumentar la natalidad. Aseguró que pasará a segunda vuelta y ganará, destacando su experiencia y la de gobiernos anteriores en enfrentar crisis.

Cadem: Kast lidera en primera y eventual segunda vuelta, mientras Matthei vuelve al tercer lugar

Según la última Cadem, José Antonio Kast lidera intención de voto con 28%, seguido por Jeannette Jara (26%) y Evelyn Matthei (16%). En segunda vuelta, Kast superaría a Jara 48% vs 34%. En preferencia espontánea, Kast obtiene 25%, Jara 24% y Parisi 11%. Un 39% cree que Kast será el próximo presidente, frente a 25% para Jara. Matthei y Parisi se mantienen más atrás. La aprobación de Gabriel Boric sube a 35%, tres puntos más que la semana anterior.

Masacre afuera de discoteca en Ecuador deja 8 muertos: uno era el hermano del alcalde de la localidad

Ocho personas murieron y dos resultaron heridas tras un ataque armado frente a una discoteca en Santa Lucía, provincia del Guayas, Ecuador. Hombres en dos camionetas abrieron fuego contra un grupo que bebía en la vía pública, dejando entre las víctimas a Jorge Urquizo, hermano del alcalde y dueño del local. La policía halló unos 80 casquillos y cercó el área. Los atacantes huyeron, y un hombre armado fue detenido, aunque no se confirma su vinculación con el hecho.

Muere el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses de ser atacado

Murió este lunes el senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, tras permanecer en estado crítico desde que fuera baleado el 7 de junio durante un mitin en Bogotá. El ataque le provocó dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Hospitalizado en la Fundación Santa Fe, fue sometido a varias cirugías, pero una hemorragia en el sistema nervioso agravó su estado. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó el deceso con un emotivo mensaje en redes sociales.

Indicadores económicos para hoy

Aquí tienes los indicadores económicos oficiales de Chile al lunes 11 de agosto de 2025, según el Banco Central de Chile, en un formato breve:

UF: $39.156,08 CLP

UTM (agosto): $68.647,00 CLP

Dólar observado: $965,64 CLP

Euro (nominal): $1.125,59 CLP

IPC julio: 0,9 % mensual / 4,3 % anual

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %