Sin Tapujos: Clarisa Hardy y Marta Lagos sobre tensiones en el oficialismo por Carmona (PC)

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) se desmarcó de su partido al rechazar los dichos del timonel comunista, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda Mario Marcel, valorando su rol en la estabilidad económica.

Sus declaraciones dejaron en una posición incómoda a la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, que había respaldado a Carmona. En el oficialismo acusaron al líder comunista de no apoyar a Jara y priorizar los intereses parlamentarios de la colectividad. Paralelamente, el PS propuso a Heraldo Muñoz como referente en relaciones internacionales en el comando.

Sobre esto y más se conversó en el episodio de hoy en Sin Tapujos, conducido por Francisca Castillo y con la participación de las panelistas Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y Clarisa Hardy, exministra y psicóloga.