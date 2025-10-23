Sin Tapujos: Marta Lagos y Cristián Leporati reaccionan al fallo del caso SQM

En una nueva edición de Sin Tapujos, conducido por Francisca Castillo, los panelistas Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, y Cristián Leporati, académico de la Universidad Diego Portales, analizaron las repercusiones del fallo en el caso SQM, uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos sobre financiamiento ilegal de la política en Chile.

Tras más de diez años de investigación, el tribunal absolvió al exsenador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira; al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; y a otros seis acusados. La decisión judicial provocó críticas al Ministerio Público y abrió cuestionamientos sobre la eficacia de la persecución penal en casos de corrupción política.

Pablo Longueira reaccionó defendiendo su trayectoria: “Soy un hombre honesto y esta, que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido”. En contraste, el exfiscal Carlos Gajardo calificó la decisión como un duro golpe para la Fiscalía: “Es, sin duda, la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.



