Al Pan Pan: Manuel Garretón y Javier Couso analizan fallo SQM, escenario electoral y más

El sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, fue uno de los entrevistados en el programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler. Garretón presentó el libro “Política y Sociedad en Chile 2023-2024”, que coordina junto a un equipo del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social (LACOS) de la Universidad de Chile.

El texto reúne investigaciones y columnas que revisan los principales hitos políticos y sociales de los últimos dos años. Entre ellos, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, el plebiscito constitucional de 2023, el cierre del proceso constituyente y la Cuenta Pública de 2024. Según explicó, el propósito del libro es ofrecer una mirada analítica sobre cómo estos hechos impactaron en la relación entre ciudadanía, instituciones y sistema político.

En la segunda parte del programa, el abogado constitucionalista Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, abordó el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso SQM. Tras casi 11 años de investigación, el tribunal absolvió por mayoría a los ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse.

La resolución señaló que el Ministerio Público tuvo un “actuar poco prolijo” y vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, lo que afectó la validez de las pruebas presentadas. La fiscal Claudia Perivancich defendió el trabajo del equipo, asegurando que no hubo dilaciones. En contraste, el exfiscal Carlos Gajardo calificó la decisión como “el punto final de un gran acuerdo de impunidad”.