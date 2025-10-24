Corea del Centro: Rodrigo Castillo e Iván Weissman sobre fallo SQM y error en tarifas eléctricas

El episodio de hoy en Corea del Centro, conducido por Fran Castillo, abordó el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso SQM, junto a los panelistas Iván Weissman, editor de El Mostraor Semanal y Rodrigo Castillo, abogado y académico en regulación económica. Tras casi 11 años de investigación, el tribunal absolvió por mayoría a los ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse.

La resolución señaló que el Ministerio Público tuvo un “actuar poco prolijo” y vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, lo que afectó la validez de las pruebas presentadas. La fiscal Claudia Perivancich defendió el trabajo del equipo, asegurando que no hubo dilaciones. En contraste, el exfiscal Carlos Gajardo calificó la decisión como “el punto final de un gran acuerdo de impunidad”.

Por otro lado, un informe de Valgesta Energía sostiene que los usuarios eléctricos no han pagado el sobrecosto de USD 110 millones atribuido al error metodológico de la CNE que derivó en la renuncia de Diego Pardow.

Según la consultora, solo se facturaron unos USD 2 millones entre julio y septiembre de 2024. El resto corresponde a instrumentos financieros creados por la Ley 21.667, cuyo pago iniciará en 2028. El reporte concluye que el Gobierno aún puede corregir la fórmula tarifaria antes de que el error impacte las cuentas de los hogares.