Al Pan Pan: Jaime Mulet (FRVS) y Hermann González sobre AC contra Diego Pardow y APEC 2025

El programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, abordó hoy los temas que concentran la atención política y económica tanto en Chile como en el escenario internacional.

En el primer bloque, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social por la Región de Atacama, Jaime Mulet, comentó la conformación de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. La instancia quedó integrada por Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Ericka Ñanco (FA) y el propio Mulet (FRVS). Pese a la mayoría oficialista, el parlamentario advirtió que “me abro a estudiarla, porque los hechos son muy graves”.

El debate surge en medio de la polémica generada por los dichos del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien afirmó que la empresa Transelec devolvería 135 millones de dólares tras el error en el cálculo de las tarifas eléctricas. Sin embargo, la compañía negó la existencia de dicho convenio, incrementando la incertidumbre en el sector.

En el segundo bloque, participó Hermann González, economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) y socio de Valtin Consulting, para analizar el próximo encuentro APEC 2025 en Corea del Sur, al que asistirán los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Gabriel Boric.

La cita genera expectación, dado que aún persisten las tensiones derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Trump ha señalado que el diálogo directo con Xi es la mejor vía para resolver los conflictos por aranceles, restricciones a exportaciones, compras agrícolas, tráfico de fentanilo y la situación geopolítica de Taiwán.