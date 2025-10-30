Al Pan Pan: Tomás Jordán y Gonzalo Winter sobre AC contra ministro Ulloa y rechazo al Presupuesto

El capítulo de hoy en Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, abordó tres temas centrales: la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, el desenlace del caso SQM y la controversia entre el comando de Evelyn Matthei y el gobierno. Participaron el abogado constitucionalista Tomás Jordán y el diputado frenteamplista Gonzalo Winter.

La Cámara aprobó con 141 votos a favor la acusación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Antonio Ulloa. Solo hubo un voto en contra y dos abstenciones. Con ello, el magistrado queda suspendido y con arraigo nacional hasta que el Senado resuelva el próximo 10 de noviembre.

En otro tema, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció “responsabilidades institucionales” tras la absolución de los 11 imputados en el caso SQM y cuestionó al tribunal por su rol en el proceso. “Pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones”, afirmó.

Por otro lado, el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, calificó al actual como “un gobierno de atorrantes”. La abanderada respaldó sus palabras, mientras la vocera Camila Vallejo respondió: “Me preocupa que este sea el nivel del debate político-electoral”.

En paralelo, la comisión mixta de Presupuestos rechazó gran parte del proyecto de erario fiscal para el próximo año, en medio de un clima político crispado y con duras críticas entre oficialismo y oposición.

Sobre esto y más en el siguiente episodio: