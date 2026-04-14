Dominga Sotomayor presentará filme en la Quincena de Cineastas de Cannes

El director argentino Lisandro Alonso, la chilena Dominga Sotomayor y el venezolano Jorge Thielen Armand presentarán sus nuevas películas en la Quincena de Cineastas, la sección paralela del Festival de Cannes dedicada a las miradas de autor con espíritu independiente, informó este martes la organización.

Alonso, ya veterano de Cannes y conocido por títulos como ‘Jauja’ o ‘Eureka’, presentará este 2026 ‘La libertad doble’, un proyecto en el que revisita su primer largometraje, titulado ‘La libertad’, de 2001.

‘La muerte no tiene dueño’ será el proyecto presentado por Jorge Thielen Armand, que es el tercer largometraje de su carrera y que cuenta la historia de una mujer que retorna a la plantación de su padre para venderla.

Sotomayor por su parte abordará en ‘La perra’ la historia de una mujer, en un entorno de pescadores, que pierde a su can.

Estas selecciones latinoamericanas en el apartado de largometrajes -que constará con 19 filmes en total- se complementarán con la presentación, en la sección de cortometrajes, de ‘Madrugada’, una historia guatemalteca de vampiros firmada por Sebastián Lojo.