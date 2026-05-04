La Furia del Libro anuncia su edición de invierno 2026 con 330 editoriales y una amplia programación

Entre el 28 y el 31 de mayo, en el Centro Cultural Estación Mapocho, se realizará una nueva edición de La Furia del Libro, uno de los encuentros más relevantes de la edición independiente en Chile y América Latina.

Con entrada gratuita y horarios continuos entre 10:30 y 20:00 horas, la feria reunirá a 330 editoriales, consolidando su crecimiento sostenido y su impacto en el ecosistema del libro, tras haber convocado a más de 64 mil asistentes en su versión anterior.

Durante cuatro jornadas, el público podrá recorrer cientos de stands de editoriales, asistir a lanzamientos de libros, conversatorios, talleres y actividades para todas las edades. En total, se desarrollarán más de cien actividades distribuidas en siete escenarios simultáneos.

Además, la feria contará con un sector diferenciado para niñeces y familias, con editoriales especializadas y un escenario con actividades para las infancias. También contaremos con un patio de comidas con diversas alternativas de emprendedores gastronómicos locales.

La edición de invierno 2026 de La Furia del Libro contará con una programación que combinará actividades para público general con espacios de formación profesional. En ese marco, se desarrollará el Ciclo de talleres y charlas “Profesionales de la Industria del Libro”, una serie de instancias formativas enfocadas en la profesionalización e internacionalización de los agentes del ecosistema editorial.

Este ciclo convocará a especialistas nacionales e internacionales y abordará contenidos que van desde los fundamentos de la edición y la gestión de derechos de autor hasta el desarrollo de identidades gráficas, la internacionalización de catálogos y la relación con libreros y otros actores de la cadena del libro.

Las actividades estarán dirigidas tanto a personas interesadas en iniciarse en el mundo editorial como a quienes ya participan en él y buscan perfeccionarse o expandir el alcance de sus proyectos, en un contexto marcado por la próxima participación de Chile como país invitado de honor en Frankfurt 2027.

Junto a este eje formativo, la feria ofrecerá una amplia parrilla de actividades para todo público, desarrollada en alianza con distintos actores vinculados con el mundo del libro, la lectura y la edición independiente. Durante la mañana del primer día se realizará la cuarta versión del Seminario de Mediación en Bibliotecas Escolares: Experiencias, Colecciones y Editoriales Independientes, organizado junto a Fundación La Fuente y orientado a docentes, encargados de biblioteca y mediadores de lectura.

A lo largo de los cuatro días también se llevarán a cabo actividades junto a CIPER, Fundación Palabra con actividades para niños y niñas, y el concurso Nuevas Plumas, además de una serie de acciones en apoyo a la histórica Librería Crisis, recientemente afectada por un incendio en Valparaíso. Asimismo, participará el Centro Cultural Letras Públicas con dos actividades, que incluyen un taller y la presentación de una nueva edición de su revista Fábrica de Letras.

A esta programación se suman lanzamientos de libros, talleres infantiles y un conversatorio con el destacado muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas, Mono González, quien además es el autor del afiche de esta edición.

El detalle completo de la programación será publicado próximamente en el sitio web y en las redes sociales de La Furia del Libro.

Una trayectoria de crecimiento desde 2009

“La Furia del Libro nació en 2009 para dar visibilidad a la edición independiente. Tras 17 años y 25 ediciones, hemos pasado de ser un encuentro pequeño que inició con apenas 17 editoriales a convertirnos en una feria masiva en la Estación Mapocho. Esta consolidación no solo se refleja en nuestro carácter gratuito y en la creciente presencia de sellos regionales e internacionales, sino también en el fortalecimiento de nuestra red profesional.

El crecimiento de La Furia es el reflejo de un público lector diverso que busca propuestas que no siempre encuentran lugar en los circuitos tradicionales”, explica Carolina Ruiz, editora y directora de La Furia del Libro.

Hoy, La Furia trasciende la idea de una feria: es un ecosistema cultural masivo. Es un punto de encuentro donde convergen lectores, familias y profesionales del libro, manteniendo intacto su compromiso fundacional con la bibliodiversidad y la edición independiente.