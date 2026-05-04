La singular vida de los hermanos Daniel y Alí Manouchehri y sus aspiraciones políticas

Públicamente, son como el yin y el yang. Diferentes, pero complementarios.

Daniel Manouchehri (41), el diputado más votado con 94.501 sufragios, frente a un micrófono sonríe poco, es impetuoso, usa un lenguaje agresivo y las formas le pueden jugar en contra aun teniendo la razón. Tiene detractores en el PS, donde milita desde los 14 años, y en el Senado es vox populi que sus correligionarios no lo quieren por su estilo descrito como personalista.

Alí (39), el alcalde, casi lo alcanza con sus 90.586 votos. No se despinta la sonrisa, es alegre, popular y querido en su región. Posee alma socialista, aunque no pertenece al partido y en la última elección fue como independiente en el pacto oficialista (Contigo Chile Mejor).

Mientras Daniel declara que el Ejecutivo “debe presentar una propuesta económica y no un regalo para los empresarios”, insistiendo en que beneficia al 1% más rico, su hermano se lleva muy bien con los empresarios.

La exsenadora Lily Pérez, quien vive hace seis años en Coquimbo, cuenta que el alcalde creó hace dos años una alianza público-privada con los empresarios. Entre sus integrantes están los grandes de la región, como los Silva Romero, dueños de los huevos Santa Elvira; los Humeres, propietarios de la mayor empresa de transportes; y los Sánchez, de Celta, la fabricante de colchones. “Es un consejo de desarrollo económico local para promover la inversión, conocer cuáles son los problemas de la región. Yo he participado en reuniones y estoy gratamente sorprendida, porque el alcalde considera bastante los puntos de vista de todo el mundo”.

El abogado Mario Burlé, concejal RN de Coquimbo desde 2016, dice que el alcalde ha organizado desayunos con el concejo y los empresarios. Lo describe como “muy simpático, con sentido del humor y caballero; cuando planteo dudas y le digo que prefiero consultar a la Contraloría, ha retirado el punto hasta que yo tenga la respuesta”.

Convertido en empresario radial en la Cuarta Región, Roberto Dueñas, a veces, bromea en sus programas diciendo “¿de cuál Manouchehri estamos hablando: del que soluciona o el que da problemas?”.

Quienes conocen bien a los hermanos advierten que no hay que engañarse: son aliados, socios con diferentes estilos que trabajan en conjunto para las ambiciones de ambos.

Alí aspira a ser gobernador de Coquimbo y su nombre ya circula, según el diario El Día. No está claro si el PS quiso facilitarle el camino, pero en marzo, cuando se discutía la reforma al sistema político, presentó una indicación para permitir que los alcaldes pudieran renunciar solo un mes para ser candidatos a gobernadores. Se le llamó la indicación Manouchehri y se rechazó en la comisión de Gobierno Interior, por lo que se mantiene el plazo de un año.

Daniel, en tanto, pretende convertirse en senador por Coquimbo, para lo cual debe desbancar a Daniel Núñez (PC). “Por eso va a ser el más anti-Kast, el más antiempresario, está tratando de ser más izquierdista que el (senador) comunista”, coinciden dos analistas políticos.

Boric: Fiestas Patrias en La Pampilla

Mientras el diputado PS se ha erigido como el fiscalizador, el anticorrupción que no les teme a los poderosos, el alcalde se ha preocupado de la seguridad, de sacar a los comerciantes ambulantes del centro, instalar cámaras de vigilancia, atraer inversiones y entretener a sus habitantes con muchos eventos.

Se apoyan mutuamente. “Siempre hubo duplas que cambiaron todo (…). Si hoy Coquimbo está de pie, avanzando con fuerza, es porque tuve a mi lado a mi dupla, a mi compañero de cada batalla, a quien siempre ha estado, mi hermano. Por eso te pido que lo apoyes, porque nada de lo que hemos conseguido habría sido posible sin él, vota Daniel Manouchehri”, exhortaba el alcalde en un video de Instagram que los mostraba frente a La Moneda, caminando, abrazados, con el exministro socialista Alvaro Elizalde, considerado el mentor del diputado.

Si hay que repartir invitaciones para obras de la comuna o encuentros con organizaciones sociales, el alcalde no lo piensa dos veces: se las entrega a su hermano y los diputados de la región se quejan de que, a veces, ni se enteran. Daniel lo ayuda en la capital: el año pasado le organizó reuniones con los ministros de Vivienda, Salud, Bienes Nacionales y Transportes y el subsecretario de Seguridad. Con La Moneda de fondo, el diputado contaba en Instagram que fueron a gestionar recursos y el alcalde le agradecía las reuniones tan importantes, ya que significan “irnos con recursos a la comuna de Coquimbo para mejorar la calidad de vida a los vecinos y vecinas”.

No dejan pasar oportunidades para capitalizar su imagen. Por primera vez en la historia, el año pasado, un Presidente de la República inauguró las Fiestas Patrias en La Pampilla de Coquimbo: Gabriel Boric junto al alcalde dieron el vamos, el 15 de septiembre de 2025, en ese gran escenario al aire libre. Entre los diputados invitados, Daniel Manouchehri fue el más aplaudido.

¿Dónde cerró su campaña presidencial Jeannette Jara? En el reducto de los Manouchehri y de Daniel Núñez, uno de sus coordinadores.

Así, la dupla potencia la marca Manouchehri.

Suegra de Alí “a la derecha de la derecha”

En el plano personal, Daniel es divorciado, tiene dos hijos y encontró un nuevo amor en la senadora socialista por Copiapó Daniella Cicardini. Alí está emparejado con Trinidad Plaza, sobrina del cantante Alberto Plaza, y a su suegra la ubican políticamente “a la derecha de la derecha”, mientras que al suegro, ya fallecido, lo identifican como más cercano a RN. Es padre de tres hijos, la mayor de 19 de una relación anterior, y dos, de cinco y tres años, con su actual mujer.

“Quiero mucho a mi suegra, pensamos completamente diferente, pero vivo con ella, hago asados con ella”, cuenta el alcalde desde Ibagué, Colombia, a donde acompañó a Coquimbo Unido al partido con Tolima por la Copa Libertadores.

Comparten la casa de los Plaza en La Herradura. “El tema político siempre está, pero existe respeto. Ella se siente muy orgullosa de mi gestión y en la última elección me decía ‘todas mis amigas van a votar por ti y son de derecha’”.

En la otra vereda y fiel a su estilo frontal, Daniel fue capaz de afirmar que lo positivo sería que el Senado se adapte a la manera de hacer política de Daniella Cicardini y no ella al Senado, a raíz de su petición de renuncia al ministro de Hacienda por el alza de la bencina. Paulina Vodanovic reaccionó en la Sala de la Cámara Alta: “Abramos el diálogo por el bien de Chile. Como presidenta del PS quiero señalar que la opinión de la diputada Cicardini (sic, todos saben que es senadora) no es compartida por el resto de la bancada”.

Si a Alí fuera de Coquimbo díficilmente le ponen cara, Daniel es un rostro familiar en todo Chile. Saltó a la fama hace dos años y medio cuando presentó la primera querella en contra de quienes resulten responsables, ocho días después de que Ciper revelara el audio de la conversación entre Luis Hermosilla, Leonarda Villabobos y Daniel Sauer.

Con Cicardini a su lado, declaró: “La gente está cansada de la impunidad, de que estos delitos terminen en clases de ética”. Ese mismo día pidió una comisión investigadora que presidió.

Guiado por su buen olfato mediático, no soltó más el caso: el 9 de marzo de 2024 la dupla Manouchehri-Cicardini presentó una querella por cohecho agravado contra Hermosilla, declarada inadmisible, pero admitida más tarde por la Corte de Apelaciones. Aseguró entonces que “la gente está aburrida de que estos casos terminen en impunidad”.

El 23 de septiembre de 2024, la dupla, junto con diputados oficialistas, ingresaron una acusación constitucional en contra de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, por notable abandono de deberes.

El 7 de octubre de 2024, Manouchehri lideró el grupo de diputados que ingresó otra acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, a quien la Suprema no removió, pese a acreditarse que coordinó gestiones con el abogado Luis Hermosilla para designar jueces y fiscales. “Tejían una verdadera red de impunidad en el Poder Judicial”, sostuvo Manouchehri.

Y el 24 de noviembre del mismo año fue el turno de la tercera acusación constitucional en contra del supremo Diego Simpertigue, por estar involucrado en la trama “Muñeca Bielorrusa”. “La justicia no puede ser un club, los chilenos merecen ser juzgados por jueces probos”, afirmó.

Memorable, aunque no precisamente elegante, fue el intercambio en X con el senador Fidel Espinoza (PS), uno de sus grandes adversarios en el partido, al asegurar que “todos los caminos llevan” a Andrés Chadwick, mientras presidía la comisión investigadora.

“Con Chadwick discrepo en todo, pero no seas aprovechador. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el caso Convenios. Oportunista”, retrucó el senador socialista. Recibió como respuesta “no nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo”.

El cruce escaló, Espinoza le pidió un test de drogas, el aludido hizo público, casi un mes después, el resultado negativo del laboratorio de la Facultad de Química y Farmacia de la U. de Chile. No sin antes lanzarle “también si quieres abrimos las cuentas corrientes, no me intimidas”.

Vida con abuelos, tíos y primas

Los Manouchehri se criaron y crecieron en choclón. Su abuelo Manuel Lobos Piña, militante del Mapu OC, después del golpe militar, temiendo por su vida, partió a Argentina junto a su mujer y dos hijas adolescentes, sin adivinar que en 1976 se produciría en ese país un golpe de Estado. Buscando un país que les diera asilo, en 1977 la familia se exilió en Austria, donde María Soledad Lobos Insunza conoció al iraní Manouchehr Manouchehri Moghadam Kashan, se casaron en 1984 en Viena y nacieron Daniel y Alí. Murió de un infarto, a los 32, cuando Daniel tenía dos años y medio. Alí fue hijo póstumo.

Los abuelos, cuenta el diputado, abrieron un restaurante en Viena, el Macondo, y como les fue bien probaron con otro, Macondito.

“Las hermanas Lobos eran parte del PS en el exilio, me acuerdo de haberlas visitado entre 1986 y 1987 y haber conocido a Daniel muy chico”, relata Ricardo Núñez, exsenador del PS (1990-2010), quien viajaba a Austria, porque allá estaban exiliados su hijo y su exseñora.

La madre de los Manouchehri fue secretaria de Núñez entre 1991 y 1992, cuando era presidente del PS. “Ella vivía en Santiago y sus hijos con los abuelos y tíos en Coquimbo”, apunta el exsenador. Se refiere a Marta Lobos Insunza, exalcaldesa de Ovalle (2008-2012), quien conoció a su marido Francisco Encina, exdiputado socialista por Coquimbo (1994-2010), durante el exilio.

Cuando volvieron a Chile en 1989, Daniel tenía cinco años y Alí, tres. Se instalaron en una casa en Ñuñoa con los abuelos, hasta que el tío Francisco Encina decidió postular por una diputación en Coquimbo y durante el verano viajaron de vacaciones con la abuela a acompañar al abuelo, que ayudaba a su yerno en la campaña. “Y nos quedamos el primer año en La Serena. Yo lo omitiría”, bromea el alcalde por la rivalidad histórica entre las dos comunas.

Luego los abuelos, los tíos y las primas Loreto y Viviana, quienes son como hermanas, se radicaron en La Herradura. La mamá se integró al choclón cuando sus hijos eran veinteañeros, porque se quedó en Santiago. Trabajó en su propio bazar y en un restaurante en la calle Mac-Iver, se volvió a emparejar y tuvo dos hijos, que son bastante menores que los Manouchehri, viven en Coquimbo, pero casi no se ven.

En el segundo mandato de Bachelet, María Soledad Lobos trabajó en la Seremi de Bienes Nacionales de Coquimbo y fue formalizada el 18 de mayo de 2021 por “espionaje informático”, al haber hecho uso malicioso de la clave de otra funcionaria, el 30 de marzo de 2017, para generar dos solicitudes de saneamiento de un par de propiedades en favor de dos de sus hijos. El 24 de noviembre de 2024 la causa se cerró porque la Fiscalía de Coquimbo decidió no perseverar.

Fútbol y protestas

“Con Daniel jamás hemos peleado, podemos tener una discusión y a la mañana siguiente hablar por teléfono de cualquier otro tema”, asegura el alcalde.

Juntos empezaron a jugar fútbol. Alí estuvo siete años en Coquimbo Unido, unos meses en el Levante de España y pudo haberse quedado en el club iraní Sepahan Esfahan, a donde viajó en 2013 a firmar contrato, si no fuera porque allá se agravó una lesión en la rodilla. “Decidí rescindir el contrato, porque me quedaban dos o tres meses de recuperación y volví a Coquimbo Unido por 200 lucas”, revela el exdefensa. Le sirvió, eso sí, para conocer a un tío y dos primos.

“El club supo de mí porque estaba en la nómina de la selección nacional con Nelson Acosta, jugaba en Deportes Concepción y tenía apellido iraní”. Que, en realidad, son tres: Manouchehri Moghadam Kashan.

Fanático de Coquimbo Unido, a mediados de abril de este año viajó a la capital peruana a acompañar al equipo que le ganó 2 a 0 a Universitario de Lima por la Copa Libertadores. Y la semana pasada a Colombia, donde perdió 3 a 0. Cuando el año pasado el club fue campeón nacional por primera vez en la historia, el alcalde llenó la ciudad de banderas de Coquimbo Unido y la Costanera hasta Peñuelas.

Hay un hecho muy recordado en su carrera: el 4 de noviembre de 2018 el equipo jugaba un partido trascendental con Deportes Puerto Montt para subir a primera división. A Alí se lo había visto poco en las canchas, pero el entrenador lo hizo entrar unos minutos al final, porque era su sueño, ya que Coquimbo Unido llevaba 11 años en segunda división. El equipo ganaba 1 a 0, con un estadio Sánchez Rumoroso repleto. El partido terminó, el club ascendió y Alí encabezó la celebración levantando la copa en su calidad de capitán. Muchos dicen que esos últimos minutos fueron el puntapié de su primera candidatura a alcalde en 2021.

La abuela iba siempre al estadio a alentar a sus nietos. A los 13 años, cobraron un penal y el equipo de Alí perdió. “Cuando el árbitro venía saliendo le tiró un carterazo”, recuerda el nieto. Ella murió hace dos años.

Daniel jugó en la sub-17 de Coquimbo Unido y se retiró en 1999, a los 15 años, a raíz de la muerte de su abuelo, quien era su figura paterna. Ese día juró seguir su legado y dedicarse a la política: en 2001 presidió el Parlamento Juvenil que fue suspendido dos veces por la comisión de régimen interno de la Cámara de Diputados por sus posturas, denuncias de borracheras y el envío de una carta de apoyo a Hugo Chávez.

Cuando en 2002 se aprobó la restitución del Parlamento Juvenil, Manouchehri declaró en El Mercurio: “Aquí hubo personas de la Concertación con nombre y apellido, como la diputada Adriana Muñoz (PPD). Dijo que le parecía inconcebible la carta de apoyo que enviamos al presidente de Venezuela. Si no cree en las democracias y respalda golpes de Estado, esa es su postura, no la nuestra (…). Se le olvidó que en un momento de su vida fue trotskista”.

Como timonel del Parlamento Juvenil, junto a la directiva, Manouchehri convocó a una protesta y paro general de estudiantes, el 4 de abril de 2001, por los nuevos cobros exigidos para el pase escolar. Unos 20 mil jóvenes se congregaron en el Parque Forestal “y en la noche terminamos negociando con tres ministros y los dirigentes microbuseros Marinakis y Navarrete, y el pase escolar volvió a ser manejado por el Ministerio de Educación”, recuerda Manouchehri. Hubo protestas posteriores y el movimiento se conoció como “el mochilazo”.

Su paso por Derecho en la UDP

Respecto de su paso como alumno de Derecho en la UDP –entre 2003 y 2007–, quienes lo conocieron recuerdan que no tuvo un buen desempeño: reprobó más ramos de los que aprobó, sin lograr tampoco notas altas. Hubo al menos uno, Fundamentos del Derecho, que pasó raspando la tercera vez. Para no caer en la causal de eliminación por reprobación excesiva, no inscribió cursos en 2008, abandonó la carrera y convalidó en 2010 los ramos en la Universidad del Mar, tristemente célebre por comprar su acreditación. Juró como abogado en 2014.

Alí es entrenador de fútbol. Estudió dos años en el Instituto Nacional del Fútbol en Santiago.

Siendo alumno de la UDP, Daniel Manouchehri en 2005 salvó providencialmente de un accidente –en el que hubo víctimas fatales– al chocar el bus en el que viajaba junto al Comando Juvenil de Michelle Bachelet con un camión y desbarrancar en el río Maipo.

“No soy creyente, pero iba durmiendo apoyado en la ventana del autobús y un minuto antes suena el teléfono y me cambio de asiento. Siento un golpe gigante, un vacío y dije aquí el bus se está cayendo” rememoró en El Mercurio.

Los negocios privados

A la hora de comparar sus videos en Instagram, los del alcalde superan a los de su hermano por su buena factura, en formato HD, con inteligencia artificial, colores corregidos y música pegajosa. En uno, Bart Simpson le pregunta “oye, Manouchehri, ¿por qué tan elegante?”. “Porque hoy después de 34 años Coquimbo vuelve a la Copa Libertadores”, le responde con la camiseta del club.

Alí tiene 68.200 seguidores; Daniel, 91.700, triplicando los de hace un año.

En X el diputado no pasa un día sin postear varios mensajes sobre la coyuntura. Cuando no es un requerimiento, es el resultado de un sumario de la Contraloría; una denuncia de una nueva red de corrupción; exigencias a ministros y al Presidente Kast para que aclaren almuerzos, viajes, recortes en el gasto social… Lo siguen 44 mil usuarios.

Sabe cómo y qué comunicar: fue asesor comunicacional de Álvaro Elizalde mientras era vocero de Gobierno (2014-2015). Cuando Marcelo Díaz, aún en el PS, reemplazó a Elizalde, lo despidió. La enemistad fue histórica, con un veto en la Región de Coquimbo, donde Díaz fue diputado (2006-2014).

Manouchehri incursionó entonces en los negocios: creó Social Mind en 2016, que diseñaba páginas web y contenido audiovisual, prestando servicios a empresas y a las municipalidades de La Serena y Coquimbo cuando su hermano no era alcalde. Y MMK Soccer, que fue mucho más grande: representó a 30 jugadores chilenos y ecuatorianos, siendo uno de los más relevantes Jackson Porozo, vendido en 2020 al Boavista de Portugal.

“También hicimos la transferencia del (venezolano) Yeferson Soteldo al Santos de Brasil. Nos estaba yendo bien, Alí decidió postular a la alcaldía de Coquimbo como independiente y yo lo acompañé en la campaña. A los pocos meses me llamó Álvaro Elizalde, presidente del PS, y me propuso ser candidato a diputado”, relata Daniel.

Antes de asumir en la Cámara, las dos empresas fueron transferidas a su prima Loreto Encina Lobos. Un detalle: aunque la cuenta de Instagram de la agencia de jugadores dejó de publicar en agosto de 2021, reapareció en 2024 anunciando que Jackson Porozo firmó con el club Kasimpasa de Turquía y fue llamado por la selección ecuatoriana a jugar en la Copa América.

Coquimbo, a todo evento

Este verano en Coquimbo no paró la fiesta. El 15 de enero, en la playa La Herradura, se presentaron Los Jaivas. El 17 de enero, 31 minutos. El 6, 7 y 8 de febrero Polima WestCoast, Los Bunkers y Miriam Hernández en el Festival de Coquimbo. El 14 de febrero se celebró con Pablo Ruiz, La otra fe y Mi Patria. El 17 se presentó Stefan Kramer. El 19, 20 y 21 Ráfaga, Caleta e’ Cumbia, Los Pachangos y Viking’s 5 en el Festival del fin del verano. El 8 de marzo, Francisca Valenzuela. Todos los eventos con entrada gratuita.

La Contraloría ubicó a Coquimbo como la segunda municipalidad que más superó, en 2025, el gasto promedio nacional ($38 millones) en eventos y celebraciones, con $293 millones.

De los 345 municipios del país, Coquimbo está entre los nueve que más aumentó los gastos en bienes y servicios (retiro de basura, seguridad, alumbrado público, accesos urbanos, semáforos, mantención de jardines y aquellos para el funcionamiento del municipio), los que incluyen eventos y celebraciones. El desembolso pasó de $17 mil millones en 2021 a $27 mil millones en 2024, según la última información pública, es decir, un alza de 37%.

“Es un crecimiento exponencial que no se justifica en la calidad de los servicios a los vecinos. El Indice de Calidad de Vida Urbana (que miden la UC y la Cámara Chilena de la Construcción) muestra a Coquimbo en la categoría ‘bajo’ en 2025”, afirma Demetrio Benito Olas, asesor de la comisión de contribuciones de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

“Es uno de los siete municipios que más se beneficia del Fondo Común Municipal y al mismo tiempo el segundo que más gasta en eventos y celebraciones”, sostiene el experto, cuya misión es proponer modernizaciones a la Ley de Contribuciones que permitan una mayor recaudación sobre la base de datos objetivos.

El alcalde responde que el alza en el gasto de bienes y servicios obedece al aumento del presupuesto: “Pasamos de $70 mil millones a $114 mil millones por la reapertura del casino, ingresos en permisos de circulación y cobro de derechos y patentes”. Y los eventos, según él, no alcanzan a ser un 1% del presupuesto.