Todo el análisis de la jornada electoral en este programa especial con Héctor Cossio

Cuando los resultados comenzaron a salir y la emoción del proceso electoral se estaba comenzando a palpitar, Héctor Cossio junto a Pablo Jamett, Pablo Rodríguez, analista político del Instituto Libertad, y Pedro Guell, sociólogo y académico de la Universidad Austral.

La jornada electoral de este domingo marcó el retorno del voto obligatorio y un clima de alta participación en todo el país. Desde temprano, los ocho candidatos presidenciales acudieron a votar, llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho y dejando instaladas sus definiciones de cara a un inevitable balotaje.

A continuación el capítulo especial de este domingo.