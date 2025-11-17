Todo el análisis de la jornada electoral en este programa especial con Héctor Cossio
En este especial Héctor Cossio conversa con analistas sobre la entrega de los primeros resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre.
Cuando los resultados comenzaron a salir y la emoción del proceso electoral se estaba comenzando a palpitar, Héctor Cossio junto a Pablo Jamett, Pablo Rodríguez, analista político del Instituto Libertad, y Pedro Guell, sociólogo y académico de la Universidad Austral.
La jornada electoral de este domingo marcó el retorno del voto obligatorio y un clima de alta participación en todo el país. Desde temprano, los ocho candidatos presidenciales acudieron a votar, llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho y dejando instaladas sus definiciones de cara a un inevitable balotaje.
A continuación el capítulo especial de este domingo.