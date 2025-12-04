Sin Tapujos: Marta Lagos y Clarisa Hardy analizan el debate Archi, sus tensiones y definiciones

En el capítulo de hoy de Sin Tapujos, conducido por Francisca Castillo, el panel compuesto por Marta Lagos —fundadora de MORI Chile y directora de Latinobarómetro— y Clarisa Hardy —psicóloga, antropóloga y exministra— analizó los principales momentos del debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que reunió a Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El encuentro estuvo marcado por interpelaciones tensas, interrupciones y comentarios cruzados entre ambos comandos, lo que sumó referencias irónicas y menciones a episodios recientes, como el caso del exsubsecretario Monsalve. Desde el oficialismo calificaron a Kast como “señor depende”, mientras que en la derecha acusaron “mutaciones” de Jara.

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la precisión realizada por José Antonio Kast respecto de los inmigrantes irregulares. “No los voy a echar, los vamos a invitar, es distinto. Nosotros no estamos hablando del ICE”, afirmó, aludiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.