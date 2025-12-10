Al Pan Pan: Robert Funk y Paula Walker sobre “la supremacía estadounidense” y debate Anatel

El capítulo de hoy de Al Pan Pan abordó dos temas centrales de la agenda internacional y nacional, con la participación de Robert Funk, doctor en Ciencia Política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y de la periodista Paula Walker, exdirectora de Comunicaciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En la primera parte del programa, Mirna Schindler conversó con Robert Funk sobre la reciente estrategia de política exterior presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una propuesta que, según señaló el mandatario, constituye una “hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense”.

El análisis se centró en cómo este plan tensiona la relación con Europa y retoma elementos de la Doctrina Monroe, que en 1823 definía el hemisferio occidental como “zona de influencia” norteamericana. En su versión actualizada —denominada por algunos como doctrina “Donroe”—, la estrategia plantea que Estados Unidos debe reafirmar su papel de potencia dominante en América Latina, con ejemplos como la situación en Venezuela y las elecciones en Honduras, donde Trump ha expresado apoyo a Nasry Asfura.

La segunda parte del programa estuvo dedicada a la política nacional. Paula Walker analizó el debate presidencial de Anatel realizado anoche entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Las 40 horas, la migración, los desalojos de tomas y el rol de Carabineros se posicionaron como los principales ejes temáticos. Durante el encuentro televisivo primaron las tensiones y los intercambios cruzados, con momentos en que ambos candidatos hablaron simultáneamente, lo que llevó a llamados de atención por parte de los moderadores.