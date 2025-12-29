LSP: El debate tras el llamado del PC a impulsar “hitos de movilización” durante el próximo gobierno

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, debatieron sobre las reacciones que ha causado la declaración del comité central del Partido Comunista y su llamado a impulsar “hitos de movilización” durante el próximo gobierno.

“Me parece evidente que un partido como el PC, que es de izquierda y quiera defender los avances sociales llame a estar atentos frente a eventuales retrocesos que sabemos pueden existir y que han estado en la voluntad de diferentes actores. El mismo Kaiser es una representación muy dura de esa batalla cultural que implica también temas vinculados a las libertades personales. Por ende, es más bien una polémica artificial, pero que evidentemente dice relación con una historia social en nuestro país que ha estado siempre presente”, dijo Jofré.

Respecto a las críticas contra el PC que han surgido desde el propio oficialismo, agregó que tiene que ver más que nada con esta idea del Socialismo Democrático de mostrarse como dos proyectos distintos. “El costo de esa diferenciación que intenta hacer, por ejemplo, el PPD, es muy grande. (…) Esta idea de separar aguas pero mediante una idea falsa, porque es como nosotros los pacíficos versus ustedes los violentos, creo que reedita hacia un discurso de la derecha que ha intentado instalar de que la movilización es sinónimo de violencia y eso no es así” advirtió.

Por su parte, Zañartu señaló que “esta lucha por la identidad se da en un proceso que es más amplio, ilustra que no solamente hay una izquierda, como tampoco hay solamente una derecha en la política”.

“Qué es lo que significa democracia es lo que está en juego en esta declaración. Lo que yo creo que el PC hace es redefinir lo que ellos entienden como democracia. Porque ellos no se limitan a la democracia institucional. Lo han dicho varias veces (…) que no es solamente el voto, son otras formas de participación dentro de los partidos pero dentro de un engranaje orgánico que se ha construido en mucho tiempo. (…) Esto no es nuevo, es un discurso que el PC ya ha instalado pero se refuerza frente a un gobierno que es totalmente opuesto a sus ideas. Y anuncian que van a volver las movilizaciones que no se vieron en tanto tiempo”, indicó la historiadora.

Asimismo agregó que “al gobierno de Kast se le viene algo duro, que es un PC que ya no va a estar dentro del oficialismo, que va a ser una oposición como el PC sabe hacer, redefiniendo la democracia y llevándola a las calles”.

