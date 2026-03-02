Empieza x Acá: las repercusiones del cable Chile-China ad portas del cambio de mando

La polémica por el cable submarino de fibra óptica, que conectaría a Chile con China, sigue siendo materia de análisis. No sólo porque la iniciativa generó la reacción de Estados Unidos, que revocó la visa del ministro de transportes y telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, además de otros dos funcionarios del gobierno; sino también porque ha habido vaivenes en las explicaciones de parte del ejecutivo.

En cualquier escenario, la revisión de esta iniciativa deberá hacerla el venidero gobierno de José Antonio Kast, lo que ha generado tensiones con la administración Boric. Para mañana a las 8:00 está agendada una nueva reunión entre ambas administraciones, en aras de esclarecer dudas.

Hoy en Empieza x Acá: conversamos sobre la situación que complica y complicará a La Moneda junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.