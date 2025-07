Al Pan Pan: Andrés Jouannet y Mario Herrera sobre primer debate presidencial posprimarias y más

Ayer se realizó un debate entre las 3 cartas presidenciales que más marcan en las encuestas: Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, encuentro organizado por SalmonChile.

La abanderada oficialista envió un mensaje al empresariado: “No se preocupen, en mi gobierno no les van a expropiar nada“. Mientras, el representante de Republicano sostuvo que “no vamos a tratar con amor a los criminales”, y la exalcaldesa de Providencia también apuntó a Jara, asegurando que “no escuché a la ministra del Trabajo protestando por la protección de empleos“.

Hoy en Al Pan Pan, con Fran Castillo: conversamos con el director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sobre lo que deja este primer debate presidencial de cara a primera vuelta.

Y a propósito de la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por sicariato que escapó por un error de comunicaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial, conversamos con el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana Andrés Jouannet (Amarillos), luego de que ningún representante de la Corte Suprema asistió a sesiones en la Cámara de Diputados ni en el Senado por el caso.