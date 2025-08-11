Al Pan Pan: Cristhian Moreira y JM Insulza sobre campaña de Evelyn Matthei y lista única oficialista

Durante las últimas semanas la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI) ha sufrido fugas por parte de representantes de Chile Vamos. Los casos más notorios son el expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, y el senador de la tienda, Alejandro Kusanovic, quienes mostraron abiertamente su preferencia por José Antonio Kast (Republicanos).

Hito que desde el sector han tratado de contener, en particular desde sus dos principales tiendas. Desde el partido de la propia Matthei afirmaron a través de una declaración pública que ella es “la única candidata capaz de convocar a la inmensa mayoría de chilenos que, en 2022, dijeron con fuerza ‘Rechazo’ a un mal camino constitucional, y que hoy buscan un liderazgo claro, firme y con vocación de mayoría”.

En tanto, el timonel de RN, senador Rodrigo Galilea, llamó al sector a respaldar a Matthei “con orgullo de lo que somos, orgullo de lo que pensamos, orgullo de cada uno de nuestros candidatos de todo Chile, y por supuesto, con orgullo de la candidata a la Presidencia Evelyn Matthei“.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado Cristhian Moreira (UDI) sobre el presente de la candidatura de Chile Vamos, que reportó un repunte importante en la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

Por la vereda oficialista, conversamos también con el senador José Miguel Insulza (PS), que abordó la complicada última semana de Jeannette Jara tras ser enfrentada por Kast por su programa presidencial de primarias. Además comentamos el escenario interno del oficialismo, que aún se encuentra zanjando los nombres que compondrán su lista única parlamentaria, la cual aún corre un riesgo real de caerse.