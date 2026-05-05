Al Pan Pan: liderazgo de José Antonio Kast en entredicho tras semanas de polémicas

El importante alza en las bencinas, traspasada en su totalidad a los consumidores, provocó que el liderazgo del presidente José Antonio Kast se desplome y aumenten las menciones negativas. El significativo aumento en el precio de las bencinas, que ha sido completamente traspasado a los consumidores, provocó que el liderazgo del presidente José Antonio Kast se desplomara.

Así lo detectó el Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz, con el mandatario siendo asociado a conceptos como “mentira”, “falsedad”, “ineptitud e incompetencia”, “falta de compromiso”, entre otros por el 39,41% de los consultados, subiendo desde 26,11% en enero.

Mientras, en liderazgo positivo registra una caída a 14,06%, más de 22 puntos menos que en marzo. Además, la ministra vocera Mara Sedini aparece en segundo lugar de menciones negativas con 37,43%.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos este tema junto a la analista política y socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela.

En medio de esta situación, el gobierno mantiene su promesa de reducir el gasto público en 6 mil millones de dólares en 18 meses y también impulsa el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Una de las metas propuestas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es alcanzar un crecimiento económico de alrededor del 4% al final de este mandato. Sin embargo, el doctor en economía Igal Magendzo, en una entrevista para Ex Ante, sostuvo que “lo veo muy difícil”, calificando la meta como “pensamiento mágico”, ya que hasta el momento no existen indicios que apunten en esa dirección.

Además, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo sorprendió a los mercados al registrar una caída de 0,1% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se esperaba un incremento de entre 0,5% y 0,7%.

Conversamos este tema junto al doctor en economía y excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Igal Magendzo.