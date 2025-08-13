Al Pan Pan: Mario Herrera y Daniel Matamala acerca de dichos de Kast sobre el Congreso

En el capítulo de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, se abordaron temas de actualidad política nacional y análisis electoral. La primera parte del programa contó con la participación de Mario Herrera, cientista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca.

El académico analizó las recientes declaraciones del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que para lograr gobernabilidad, “el congreso no es tan relevante”. Más tarde, intentó precisar sus dichos asegurando que se refería a una “potestad reglamentaria” y no a decretos, lo que no evitó las críticas desde diversos sectores.

En la segunda parte del programa periodista y escritor Daniel Matamala conversó sobre su nuevo libro “Cómo destruir una democracia”. En esta publicación, analiza el actuar de líderes controversiales como Nicolás Maduro, Nayib Bukele, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump y Javier Milei.

A través de estos ejemplos, el periodista busca mostrar cómo se puede debilitar una democracia desde dentro: monopolizando la verdad, erosionando las instituciones y prometiendo resultados mágicos que, muchas veces, ocultan prácticas autoritarias.