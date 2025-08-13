Daniel Matamala y dichos de Kast sobre el Congreso: “Quiere hipertrofiar el Poder Ejecutivo”

El periodista y escritor Daniel Matamala calificó como “preocupantes” las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast de que “el Congreso no es tan relevante” para la gobernabilidad.

El líder republicano dijo en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025 la idea de que durante un futuro gobierno que él comande, aplicará la ley vigente y no recurrirá al Congreso para gobernar. “No necesitamos más leyes para aplicar la ley” y reforzó la idea de que va a “aplicar la ley”.

“Ahora está diciendo que como Presidente, dentro de la legalidad, yo quiero entender que su declaración es así, quiere, de alguna manera, hipertrofiar el poder Ejecutivo, poder gobernar y hacer muchas cosas sin pasar por la discusión en el Congreso”, afirmó Matamala en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Matamala, autor de “Cómo destruir una democracia”, advirtió que la frase se da “en el contexto de una seguidilla de declaraciones y propuestas en las cuales Kast ha dicho cosas similares”. Entre ellas, mencionó que en 2021 “hablaba de asimilar al Estado de Emergencia con las normas del Estado de Sitio”, que “propuso crear una coordinadora internacional para perseguir a radicales de izquierda” y que “el año pasado planteó decretar Estado de Sitio en algunos sectores de Chile”. Sobre esta última medida, señaló que “da al Presidente de la República atribuciones de una especie de dictador legal”.

“No es una declaración per se dictatorial, pero por el contexto que tenemos, yo creo que hay que poner ojo, y es bueno que él, de alguna manera, haya tenido que salir a dar explicaciones”, sostuvo.

Añadió que si Kast no aclara hasta dónde quiere llegar con esta búsqueda de poder, “alguien le puede recordar los ejercicios constitucionales que famosamente ocupó el Gobierno de la Unidad Popular en los años 70, y que me imagino que Kast no lo tendrá como ejemplo”.