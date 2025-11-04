Al Pan Pan: Manuel José Ossandón y Ricardo Lagos Weber sobre estado de la carrera presidencial

Las últimas encuestas previo a la veda proyectaron un escenario variopinto para las candidaturas de derecha. Si bien algunas mantenían a José Antonio Kast como líder, otras veían una elección disputada entre el republicano, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, con difícil predicción de quién pasaría al balotaje.

En tanto, en Renovación Nacional (RN) generó polémica la determinación del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de apoyar al candidato republicano al Congreso Álvaro Carter en el distrito 12. Cabe recordar que la diputada de RN, Ximena Ossandón, aspira a la reelección en ese sector de la capital.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la carrera presidencial en la vereda derecha junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

También abordamos la campaña presidencial de Jeannette Jara y los cruces del Gobierno con la oposición postulante a La Moneda junto al senador y vocero de la candidata oficialista, Ricardo Lagos Weber (PPD).