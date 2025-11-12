Al Pan Pan: Cristián Riego y Juan Luis Ossa sobre caso Muñeca Bielorrusa y carrera presidencial
Hoy en Al Pan Pan: conversamos lo que dejan las cinco jornadas de formalización en el caso Muñeca Bielorrusa y los últimos antecedentes expuestos por la defensa. Además revisamos el estado de la carrera presidencial por la vereda derecha.
El caso Muñeca Bielorrusa, que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su pareja Gonzalo Migueles y abogados del consorcio chileno-bielorruso CBM, ha tenido giros en las audiencias de formalización.
Primero fue el turno del Ministerio Público el viernes y sábado, con la fiscal Carmen Gloria Wittwer y su equipo exponiendo que los imputados son autores de los delitos consumados de soborno, cohecho y lavado de activos. Sin embargo, el lunes y martes las defensas cuestionaron elementos como la georreferenciación, y acusaron que hay conjeturas e indicios que no son concluyentes.
Ello derivó en que la jueza Michelle Ibacache advirtiera que “estamos ante una situación bastante grave y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando”.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el caso con el académico de la Facultad de Derecho de la UDP y uno de los impulsores de la reforma procesal penal, Cristián Riego.
También conversamos con el coordinador programático del comando de Evelyn Matthei, Juan Luis Ossa, sobre el escenario presidencial a días de la primera vuelta, donde reina una alta incertidumbre respecto de cuál candidatura de la derecha logrará asegurar su paso al balotaje.
