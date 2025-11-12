Al Pan Pan: Cristián Riego y Juan Luis Ossa sobre caso Muñeca Bielorrusa y carrera presidencial

El caso Muñeca Bielorrusa, que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su pareja Gonzalo Migueles y abogados del consorcio chileno-bielorruso CBM, ha tenido giros en las audiencias de formalización.

Primero fue el turno del Ministerio Público el viernes y sábado, con la fiscal Carmen Gloria Wittwer y su equipo exponiendo que los imputados son autores de los delitos consumados de soborno, cohecho y lavado de activos. Sin embargo, el lunes y martes las defensas cuestionaron elementos como la georreferenciación, y acusaron que hay conjeturas e indicios que no son concluyentes.

Ello derivó en que la jueza Michelle Ibacache advirtiera que “estamos ante una situación bastante grave y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el caso con el académico de la Facultad de Derecho de la UDP y uno de los impulsores de la reforma procesal penal, Cristián Riego.

También conversamos con el coordinador programático del comando de Evelyn Matthei, Juan Luis Ossa, sobre el escenario presidencial a días de la primera vuelta, donde reina una alta incertidumbre respecto de cuál candidatura de la derecha logrará asegurar su paso al balotaje.