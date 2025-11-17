Al Pan Pan: Alberto Mayol y Hugo Herrera analizan los resultados de las elecciones 2025

El cierre de la primera vuelta presidencial dejó resultados que no solo ordenaron el mapa político, sino que también pusieron bajo evaluación el desempeño de las principales encuestas del país.

La comparación entre las proyecciones y los datos oficiales del Servel —con un 99,99% de las mesas escrutadas— muestra un ranking nítido: Panel Ciudadano UDD fue el sondeo que más se aproximó al resultado real, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales. Pulso Ciudadano (2,0) y Cadem (2,2) completaron el podio. En el otro extremo quedaron CEP y La Cosa Nostra, con brechas de 3,7 y 4,6 puntos, respectivamente, muy por debajo del promedio general de error observado, que se situó en 6,7 puntos.

Los datos revelan tendencias comunes. La mayoría de las encuestadoras sobrestimó la votación de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien terminó con un 26,9%, mientras promediaban cifras cercanas o superiores al 30%. También hubo subestimación sistemática del desempeño de José Antonio Kast, que alcanzó un 23,9% en el Servel, y de Franco Parisi, que dio la sorpresa nacional con un 19,7%, muy por encima de las proyecciones que, en varios casos, lo ubicaron bajo los 12 puntos.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el sociólogo y director de la encuesta La Cosa Nostra, Alberto Mayol, a propósito de los resultados de las elecciones 2025 y las distancias entre los pronósticos electorales y el resultado final.

También conversamos con el filósofo y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, sobre el paso a segunda vuelta del candidato presidencia del Partido Republicano, José Antonio Kast, y las consecuencias que traerá para el resto del sector.