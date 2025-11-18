Al Pan Pan: Christopher Martínez y Stephan Schubert (REP) sobre balotaje y nuevo ciclo político
Hoy en Al Pan Pan: conversamos sobre los escenarios que enfrentan ambos candidatos presidenciales de cara al balotaje, además de los actores que ingresaron al Congreso en las últimas parlamentarias, y que preconfiguran un nuevo ciclo político.
Siguen los análisis tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo, donde una de las principales incógnitas es a quién decidirá respaldar el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi. Mientras, José Antonio Kast decidió ir a La Araucanía para insistir en su discurso en seguridad; y Jeannette Jara se quedó en Santiago para dar una entrevista a un matinal y también visitar la comuna de La Pintana.
El Congreso, en tanto, se prepara para un cambio importante en los equilibrios políticos. Y las encuestas enfrentan diversos cuestionamientos, especialmente de Parisi por la subestimación de sus votantes.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los escenarios que enfrentan ambas candidaturas presidenciales, y los actores que inauguran el nuevo ciclo político con el investigador de la Escuela de Gobierno de la USS y director de política en Streamdata, Christopher Martínez.
También conversamos con el reelecto diputado por La Araucanía Stephan Schubert (Republicanos) sobre los pasos a seguir de José Antonio Kast y el Partido Republicano.
