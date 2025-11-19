Al Pan Pan: Constanza Schönhaut y Pablo Matamoros sobre resultados de elecciones 2025

Constanza Schönhaut fue la única carta del oficialismo que logró ser electa en el esquivo distrito 11, conformado por las comunas de Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina. Aparte de ella, todos los demás parlamentarios electos pertenecen a la oposición, como Diego Schalper y Claudia Mora (RN), Constanza Hube (UDI) y Cristian Araya con Catalina del Real (Republicanos).

En esa misma línea, y en cifras generales, el próximo Congreso traerá un cambio en las hegemonías del Congreso, con una fuerte presencia del Frente Amplio y de Republicano, dejando al Socialismo Democrático y a Chile Vamos en un rol disminuido comparado a su peso histórico.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los resultados parlamentarios (y lo que se puede esperar de la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre) con la propia Schönhaut.

También conversamos con el experto en comunicación política digital Pablo Matamoros, con quien ahondamos en los resultados del domingo, pero con un foco diferente: el alza del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG) en las parlamentarias, y cómo se logran explicar.