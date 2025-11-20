Al Pan Pan: Pablo Ortúzar y Héctor Cossio sobre segunda vuelta y caso Muñeca Bielorrusa

Las candidaturas de Jeannette Jara y José Antonio Kast buscan atraer a distintos votantes de cara a la segunda vuelta.

En el caso de la oficialista, anunció que incorporará propuestas de Franco Parisi, ME-O, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés e incluso Evelyn Matthei.

Sobre este último punto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comentó que “me parece muy bien pero que no se haga ninguna ilusión, vamos a trabajar por derrotarla”. En tanto, el senador RN Francisco Chahuán indicó que “el PDG se ha consolidado como una fuerza relevante con la que también debemos establecer comunicación”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el escenario electoral que se configura de cara al balotaje junto al investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y del Centro de Políticas Públicas UC, Pablo Ortúzar.

También conversamos con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, a propósito de los últimos avances en el caso Muñeca Bielorrusa, y de las nuevas escuchas que revelan que Sergio Yáber, conservador de Puente Alto, aseguró haber entregado $1,7 millones al diputado Cristián Araya tras un almuerzo con el juez Antonio Ulloa.