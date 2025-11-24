Al Pan Pan: Daniel Manouchehri y Javier Olivares sobre caso Muñeca Bielorrusa y elecciones 2025

El caso muñeca bielorrusa implicó una supuesta operación que buscaba perjudicar al diputado socialista, Daniel Manouchehri, quien fue uno de los impulsores de la acusación constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa.

Según reveló el medio Ciper, en escuchas del OS-7 de Carabineros al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, él sostiene que le entregó $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya en busca de respaldos para el magistrado, y también solicitando información de Manouchehri. El parlamentario republicano descartó haber recibido pagos, y detalló que votó en contra de Ulloa en la acusación constitucional.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado reelecto por la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri (PS) sobre los últimos avances en la trama bielorrusa que tiene en vilo a la Corte Suprema.

Además conversamos con el electo diputado por el distrito 6 Javier Olivares (PDG), a propósito de los resultados de las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, además de las perspectivas de cara al balotaje.