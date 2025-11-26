Al Pan Pan: Guillermo Pickering y Mauricio Daza sobre respaldo de Frei a Kast y trama bielorrusa

Un remezón en la candidatura de Jeannette Jara y sobre todo en la DC generó el encuentro entre José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, dijo el exmandatario. Mientras, el timonel de la falange y senador, Francisco Huenchumilla, comentó que el encuentro “lesiona la memoria de la DC”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: abordamos el espaldarazo del exmandatario a Kast junto al exmilitante DC y su exsubsecretario del Interior y de OO.PP., Guillermo Pickering.

Además conversamos con el abogado Mauricio Daza sobre las últimas novedades en el caso Muñeca Bielorrusa, revelado en 2024 por El Mostrador y que mantiene a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con una querella de capítulos en su contra, con una formalización de cargos en el horizonte.