Al Pan Pan: Tomás Jordán y Víctor Higuera sobre caso Muñeca Bielorrusa y tensiones en Venezuela

El caso Muñeca Bielorrusa, derivado del audio de Luis Hermosilla, ha puesto en una compleja situación al sistema judicial, que ha visto la salida de Ángela Vivanco, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, y tiene sobre las cuerdas a Diego Simpertigue.

En este escenario, surgen cuestionamientos al sistema de nombramientos de los jueces. De hecho, ayer La Segunda destacaba que fueron 25 autoridades las que visaron la asunción de Vivanco y Simpertigue, en un proceso donde participan la Corte Suprema, el ministro de justicia, el presidente de la República y el senado.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista, Tomás Jordan, sobre el caso que mantiene en vilo a la exsuprema, a su círculo y al Poder Judicial.

También conversamos con el periodista venezolano radicado en Chile y director del diario de la comunidad venezolana en Chile, El Vinotinto, Víctor Higura, a propósito de los últimos hitos respecto del país del Caribe. En particular, las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, y las advertencias de José Antonio Kast a la población migrante irregular en Chile.