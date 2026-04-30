Cancillería cierra investigación por apoyo de funcionarios a Bachelet sin hallar irregularidades

La Cancillería dio por concluida la investigación interna iniciada para esclarecer si funcionarios del ministerio realizaron gestiones en favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, sin encontrar antecedentes que acrediten vulneraciones a las instrucciones impartidas por la cartera. Esta indagatoria se dio en medio de acusaciones de “cacería de brujas” al interior de la repartición, tal como informó El Mostrador cuando se anunció el sumario.

Según explicó el propio ministerio a Radio Bío Bío, la revisión directa no arrojó indicios de infracción, cerrando así una indagatoria que se extendió por varias semanas y que había sido activada en medio de la polémica decisión del Gobierno de retirar el respaldo oficial a la postulación de la exmandataria.

La investigación había sido anunciada públicamente el 22 de abril por el propio canciller Francisco Pérez Mackenna, luego de que surgieran versiones sobre eventuales apoyos diplomáticos a Bachelet. En ese momento, el jefe de la diplomacia señaló que se buscaba determinar la veracidad de las denuncias y establecer posibles responsabilidades, abriendo un sumario interno que rápidamente tensionó el ambiente político.

El episodio se produjo en un contexto especialmente sensible, marcado por la decisión del Ejecutivo de desmarcarse de la candidatura de Bachelet a la ONU. Ese giro había generado cuestionamientos desde la oposición, donde algunos sectores interpretaron la apertura de la investigación como una señal política y llegaron a advertir una eventual persecución dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo informó El Mostrador.

Con el cierre del proceso sin hallazgos, la Cancillería busca bajar un foco de conflicto que se había instalado en torno a la política exterior del Gobierno. La resolución descarta irregularidades en la actuación de sus funcionarios y despeja, desde el punto de vista administrativo, las dudas levantadas sobre un eventual respaldo interno a la ex Presidenta.