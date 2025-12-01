Al Pan Pan: Rodrigo Sandoval y José Joaquín Brunner sobre migración hacia Perú y presidenciales 2025

La inmigración se reactivó como tema con especial fuerza de cara a la segunda vuelta presidencial. Esto tras los anuncios de José Antonio Kast de que los migrantes que ingresaron de forma irregular al país serán expulsados.

De hecho, estas declaraciones generaron alerta en Perú, donde varios medios locales consignaron que ciudadanos extranjeros estarían intentando ingresar. Incluso, el presidente interino, José Jerí, implementó un estado de emergencia en los sectores limítrofes. En este escenario, hoy se realizará un comité binacional con autoridades peruanas para tratar estos problemas.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el académico de la Universidad de Chile y exjefe del Departamento de Extranjería y Migración Rodrigo Sandoval, con quien abordamos el hito y el fenómeno en nuestro país durante los últimos años.

También desmenuzamos el estado de la carrera presidencial junto al académico y exministro de la Segegob José Joaquín Brunner, a propósito de la posición ventajosa de José Antonio Kast en las encuestas y su tono de campaña a 13 días de los comicios.