Al Pan Pan: Jorge Tarud y Fernando Wilson sobre apoyo de Demócratas a Kast y tensiones en Venezuela

Demócratas y Amarillos anunciaron su apoyo formal a la candidatura presidencial de José Antonio Kast. En respuesta, el abanderado no descartó incorporarlos a su eventual Gobierno.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, afirmó que la decisión fue adoptada tras una “larga reflexión”, en que se desechó la opción de votar nulo o blanco, como anunció el PDG. Mientras, el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud, explicó su apoyo apelando a su trayectoria.

“Soy de formación un Socialdemócrata y lo seré hasta el último de mis días. Hoy día el país vive una situación extraordinariamente difícil. La mochila que deja este gobierno al próximo gobierno, nunca se había dado ningún gobierno desde el retorno a la democracia”, afirmó.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con Tarud sobre el respaldo de las tiendas a la candidatura del líder republicano.

Además hablamos con el doctor en Historia y académico de la UAI Fernando Wilson, con quien desmenuzamos las crecientes tensiones de Estados Unidos con Venezuela, a propósito del progresivo despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.