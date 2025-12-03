Al Pan Pan: Sergio Bitar y Gustavo Benavente sobre apoyo de Demócratas a Kast y vuelta de Longueira
Hoy en Al Pan Pan: ahondamos en el respaldo de Demócratas (y en particular de su vicepresidente, Jorge Tarud) a la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Además comentamos la vuelta a la escena política de Pablo Longueira y su intención de aunar las fuerzas de Chile Vamos con Republicanos.
Uno de los puntos que más llamó la atención durante la actividad en que el partido Demócratas apoyó formalmente la candidatura presidencial de José Antonio Kast, fue la presencia en primer plano del vicepresidente de la tienda y uno de los fundadores del PPD, Jorge Tarud. El exdiputado explicó ayer su respaldo, afirmando que “las personas van cambiando” y que Kast “es una persona prudente” y “flexible”.
Sin embargo, el senador del PS, Fidel Espinoza, recordó en redes sociales que “nunca olvido a Jorge Tarud hablándome de Colonia Dignidad, los DDHH y cómo Kast defendía lo más perverso de esos años. Hoy entiendo que ya tienes una embajada, que era tu sueño. Violas la honra Tarud de las víctimas de DD.HH. Sobrepasaste el límite”.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el respaldo de Demócratas a la candidatura del líder republicano junto al exministro y expresidente del PPD Sergio Bitar.
También conversamos con el diputado por el Maule Gustavo Benavente (UDI), con quien abordamos el retorno a la escena política de Pablo Longueira tras el cierre del caso SQM. El histórico del gremialismo aseveró que su norte estará en articular una coalición amplia que respalde un eventual Gobierno de José Antonio Kast, y que reconcilie a las fuerzas de Chile Vamos con Republicanos.
