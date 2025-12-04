Al Pan Pan: María José Naudón y Héctor Cossio sobre debate presidencial Archi y crisis en el PJUD

Ayer se realizó el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el que se desarrolló en varios momentos en medio de tensas interpelaciones: hubo interrupciones, ironías, alusiones a integrantes de los comandos o recordatorios de casos como el del exsubsecretario Monsalve. Esta suma llevó a que en el oficialismo tildaran al líder republicano de “señor depende” y la derecha acusara “mutaciones” de Jara.

Más allá de los cruces entre ambos comandos, llamó la atención que el republicano aclarase sobre los inmigrantes irregulares que “no los voy a echar, los vamos a invitar, es distinto. Nosotros no estamos hablando del ICE”, dijo en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: desmenuzamos el debate presidencial de ayer y el estado de ambas campañas junto a la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudón.

Además revisamos la crisis por la que cruza el Poder Judicial (iniciada con el estallido del caso Audio, pero que continúa con diferentes aristas como el de la Muñeca Bielorrusa y la red de influencias para coordinar nombramientos de jueces y conservadores) junto al editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.