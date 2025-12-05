Al Pan Pan: Karen Medina (PDG) y Javier Couso sobre futuro del PDG, controversias en el PJUD y más

Tras la primera vuelta, el Partido de la Gente (PDG) logró 14 diputados electos, con lo que se transformará en una suerte de bisagra en el Congreso durante el próximo gobierno. Sin embargo, varios recuerdan que la tienda comenzó el período actual con 6 representantes y terminó sin ninguno.

Además, está la incógnita de si militantes como Pamela Jiles y Javier Olivares podrán ponerse de acuerdo, considerando que algunas de sus posturas están en polos opuestos. Y por sobre todo, no se sabe si su principal figura, Franco Parisi, se quedará en el país, más allá de su casi 20% en la presidencial.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el futuro de la tienda en el Congreso (además de la carrera presidencial) con la diputada exPDG por el distrito 21, Karen Medina.

Además, revisamos la posición en la que se encuentra el Poder Judicial tras la serie de casos abiertos contra varios de sus ministros con el abogado constitucionalista Javier Couso.