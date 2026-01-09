Al Pan Pan: conversamos sobre la contingencia venezolana y reforma al sistema político

El Ejecutivo le dio urgencia de discusión inmediata al proyecto de reforma al sistema político, que ya fue aprobado por el senado. La iniciativa debiera discutirse la próxima semana en la cámara baja, instancia en la que hay reparos especialmente de los parlamentarios independientes o de partidos más pequeños.

Cabe recordar que la propuesta busca fortalecer la gobernabilidad, limitar la proliferación de partidos y ordenar la indisciplina parlamentaria. Puntualmente, se contempla la pérdida del escaño para los legisladores que abandonen su partido o bancada, además de exigir un mínimo del 5% de los votos para lograr un cupo en el Congreso.

En esta edición de Al Pan Pan con Mirna Schindler: entramos de lleno en la agenda internacional, analizando las nuevas claves geopolíticas que ha traído consigo la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y lo que hay detrás de las acusaciones que pesaban en su contra, junto al editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.

Dando paso al análisis en materia nacional, revisamos la tramitación que enfrenta el proyecto de reforma política y la llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia de la Corte Suprema, junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.