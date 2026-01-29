Al Pan Pan: El freno al proyecto de sala cuna universal

En el oficialismo lamentan la paralización de uno de sus proyectos emblemáticos: la sala cuna universal. Esto, debido a problemas en su tramitación en el Senado, ya que el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), se encuentra de vacaciones en el exterior y, en su reemplazo, asumió Javier Macaya, quien decidió no poner la iniciativa en tabla esta semana, pese a que ya había sido aprobada por la Comisión del Trabajo.

El Presidente Gabriel Boric acusó que “hubo maniobras dilatorias” por parte de la UDI. En tanto, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, aseveró que “desde el día uno le dijimos al Gobierno que el proyecto de sala cuna no estaba financiado”, y sostuvo que se harán correcciones durante el gobierno de José Antonio Kast.

Por su parte, y luego de las críticas emanadas desde La Moneda, Sanhueza afirmó que espera que la ley tenga una discusión “con reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable”.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre el estancamiento de este proyecto junto al diputado independiente (pro PPD) Jaime Araya.

Siguiendo con la actualidad nacional, José Antonio Kast se encuentra en medio de una gira por América y el Caribe, en la que parte de su agenda está orientada a buscar referentes para reforzar su programa de seguridad, en particular en el combate a la migración irregular y el crimen organizado.

En ese contexto, el Presidente electo visitó la frontera entre República Dominicana y Haití, y recientemente pasó por Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional de la Ciudad de Panamá, también conocido como el “Davos Latinoamericano”.

Sobre el paso de José Antonio Kast por este foro internacional, conversamos con el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman, desde Panamá.