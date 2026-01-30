Al Pan Pan: El futuro económico de Chile y la agenda internacional de José Antonio Kast

Este jueves, el oro marcó nuevos máximos históricos, muy cerca de los US$ 5.600 la onza. Además, la plata también alcanzó un nuevo récord, llegando a los US$ 119.

En la misma línea, el cobre es otra de las materias primas que atraviesa un buen momento, encadenando máximos históricos consecutivos. En la Bolsa de Metales de Londres, el metal registra un repunte explosivo en los mercados internacionales.

Solo desde diciembre pasado ha subido un 25%, superando durante la jornada de ayer los US$ 6,35 la libra en el Comex.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos este tema junto al economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Raphael Bergoeing.

Siguiendo con la actualidad nacional, el Presidente electo, José Antonio Kast, encabezó una comitiva a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, instancia que reunió a presidentes, ministros, empresarios y expertos internacionales para debatir los principales desafíos económicos y políticos de la región.

Lo anterior se da en medio de optimistas proyecciones económicas del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que “en cuatro años más nos debieran evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio y un desempleo acercándose al 6%”.

En ese contexto, el Presidente electo visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada “megacárcel” del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, acompañado de su futura ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert. Esta es la segunda vez que Kast recorre las instalaciones, tras su visita en 2024.

Conversamos sobre esta visita junto al abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.