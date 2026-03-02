Al Pan Pan: Luis Pérez Gil y Germán Correa sobre bombardeos en Medio Oriente y cable Chile-China

La tensión y las amenazas reinan en Oriente Medio, luego de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y la contraofensiva de este contra bases militares norteamericanas en varios países de la región. De hecho, la ofensiva militar de estos últimos derivó en la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país persa.

De momento, el presidente norteamericano Donald Trump afirmó que mantendrán los bombardeos “mientras sea necesario”, e incluso aludió a Venezuela como modelo a replicar en Irán. En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra bases militares de EE.UU. en la zona y también objetivos de Israel.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la nueva escalada militar en la zona con el doctor en Derecho, especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear, además de académica en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), Luis Pérez Gil.

Y a propósito de la tensión irresoluta entre el gobierno entrante, el saliente y Estados Unidos a propósito del cable submarino que conectaría Hong Kong con Valparaíso, conversamos con el exministro de Transportes y Telecomunicaciones Germán Correa.