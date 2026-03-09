Al Pan Pan: La reunión sorpresa en La Moneda y la agenda internacional de J.A. Kast

Finalmente, el presidente Gabriel Boric y su venidero sucesor, José Antonio Kast, se reunieron este domingo para dejar atrás la polémica de hace unos días, en que una cita entre ambos se extendió por sólo 22 minutos.

“Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, sentenció el mandatario.

Mientras, José Antonio Kast comentó que “los temas versan sobre distintas materias. Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente”.

Pasando a la actualidad internacional, el presidente electo José Antonio Kast participó de la cumbre “Escudo de las Américas”, organizada por el mandatario norteamericano Donald Trump.

En la reunión se abordaron asuntos de seguridad en la región como el narcotráfico, la inmigración y también la “interferencia extranjera en el hemisferio”.

En tanto, en nuestro país el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó la candidatura a la secretaría general de la ONU de Michelle Bachelet. Aseguró que en el escenario actual, “Naciones Unidas no puede ser dirigida por una persona que concentre dentro de su fila a la izquierda más dura”, lo que generaría el veto de Estados Unidos.

Analizamos estos temas junto al doctor en Historia y académico de la UAI, Fernando Wilson.